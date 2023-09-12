Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tutorial Makeup Strawberry Look Ala Margin Winaya, Bikin Penampilan Makin Cantik

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |06:30 WIB
Tutorial Makeup Strawberry Look Ala Margin Winaya, Bikin Penampilan Makin Cantik
Tutorial makeup strawberry look ala Margin Winaya. (Foto: Instagram @marginw)
ARTIS Margin Winaya tidak pernah bosan, untuk membagikan tips makeup cantik. Dia pun membagikan tips tersebut melalui akun Instagram pribadinya @marginw.

Pada kesempatan kali ini, dia membagikan tutorial make up dengan konsep Strawberry Make Up Look.

“Strawberry makeup tuts,” tulis Margin, dikutip dalam Instagram miliknya @marginw, Selasa (12/9/2023).

Langkah pertama yang dia gunakan adalah menggunakan contour pada bagian rahangnya, dengan menggunakan warna yang hampir mirip dengan kulitnya, menggunakan brush, Margin meratakan warna contour itu hingga merata ke bagian kulit yang ingin dia bentuk.

Margin pun melanjutkan menggunakan foundation dan mengolesinya hanya di beberapa spot, sehingga terlihat seolah-olah concealer. Dia pun meratakan dengan menggunakan brush yang lebih kecil, dengan lembut.

Margin

Tidak hanya foundation yang dijadikan concealer, ternyata Margin juga mempunyai ide untuk menggunakan lip tint sebagai blush on yang dia oleskan pada tulang pipi dan menggabungkannya menggunakan beauty blender.

Meskipun alis Margin terlihat sudah on point, tetapi Margin tetap mengisi bagian yang kosong dengan menggunakan brow gel dan ditambah brow maskara untuk bagian depannya.

Selesai dengan bagian peralisan, Margin pindah ke bagian mata. Sebelum dia menggunakan eyeliner, terlebih dahulu Margin menjepit bulu matanya, dan menggunakan maskara.

Agar terlihat seperti strawberry, Margin tampak menggunakan eyeliner berwarna coklat yang sebelumnya dia gunakan sebagai efek freckles atau bintik kecoklatan pada bagian pipi dan juga hidungnya. Agar terlihat lebih natural, Margin meratakannya menggunakan brush.

