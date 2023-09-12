10 Cara Menghilangkan Bruntusan di Jidat Secara Alami

CARA Menghilangkan Bruntusan di Jidat Secara Alami, bisa Anda dapatkan melalui artikel ini. Mengingat masalah bruntusan di area jidat atau kening, jadi salah satu masalah kulit wajah yang dialami banyak orang. Baik pria, wanita, remaja, atau pun sudah dewasa.

Jidat bruntusan merupakan kondisi ketika munculnya banyak benjolan kecil di bagian jidat. Menariknya bagian jidat memang sering mengalami bruntusan daripada area wajah lainnya.

Selain membuat permukaan wajah tidak rata dan timbul sensasi gatal, bruntusan juga seringkali membuat seseorang jadi kurang percaya diri. Lantas, bagaimana cara mengatasi jidat bruntusan? Selain dengan produk skin care, bruntusan pada jidat ini bisa diatasi dengan bahan-bahan alami yang ada di dapur dan halaman rumah.

Mari simak sepuluh cara menghilangkan bruntusan di jidat secara alami yang dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (12/9/2023)

1. Masker Tomat: Tomat mengandung vitamin C dan antioksidan tinggi yang baik untuk kesehatan kulit wajah. Tomat juga mengandung likopen yang dapat membantu memperbaiki tekstur kulit akibat bruntusan. Buat masker tomat dengan, menghaluskan satu buah tomat lalu oleskan ke kulit wajah khususnya jidat, diamkan selama 15 menit lalu bilas dengan air bersih. Lakukan secara rutin agar hasilnya terlihat.

(Cara Menghilangkan Bruntusan di Jidat Secara Alami, Foto: Freepik)

2. Masker lidah buaya: Kandungan polisakarida dalam lidah buaya dapat mendorong pertumbuhan sel kulit baru untuk membantu menyembuhkan noda dan bekas luka. Caranya, ambil satu batang lidah buaya, kupas dan ambil bagian dalamnya, lalu oleskan pada wajah khususnya jidat dan biarkan hingga kering. Setelah itu bilas wajah dengan air bersih dan lakukan secara rutin.

3. Cuka apel: Cuka apel mengandung asam alami, seperti asam sitrat, yang dipercaya dapat membunuh bakteri penyebab jerawat dan bruntusan, serta menyamarkan bekasnya. Namun, harus berhati-hati dalam penggunaannya di wajah karena cuka apel dapat menyebabkan iritasi kulit. Cukup campurkan 1 sendok makan cuka apel dengan 3 sendok makan air, jumlah air ini bisa ditambahkan jika kulitmu sensitif. Bersihkan wajah laly oleskan campuran cuka apel dengan air, diamkan selama lima hingga 20 detik, bilas dengan air bersih lalu keringkan wajah.

(Cara Menghilangkan Bruntusan di Jidat Secara Alami, Foto: She Know)