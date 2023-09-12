Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tutorial Make Up untuk Hangout Ala Sabrina Chairunnisa, Simple namun Tetap Cantik

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |09:36 WIB
Tutorial Make Up untuk Hangout Ala Sabrina Chairunnisa, Simple namun Tetap Cantik
Tutorial makeup Sabrina Chairunnisa. (Foto: Instagram @sabrinachairunnisa_)
A
A
A

ARTIS cantik Sabrina Chairunnisa membagikan tutorial make up ala dirinya di sosial medianya. Kali ini, istri Deddy Corbuzier itu membagikan tutorial makeupnya untuk hangout, yang simple namun tetap terlihat cantik.

Pada kesempatan tersebut, Sabrina pun menjelaskan step by step yang dia lakukan dengan gayanya yang khas.

“Grwm to hangout with bestie,” tulis Sabrina, dikutip dalam Instagram miliknya @sabrinachairunnisa_, Selasa (12/9/2023). Penasaran bagaimana step yang dilakukan? Berikut ulasannya.

1. Foundation

Menggunakan foundation dengan shade tidak jauh dengan warna kulitnya membuat Sabrina terlebih dahulu menempatkan foundation di beberapa bagian lalu meratakannya dengan beauty blender secara lembut.

2. Concealer

Jika foundation dianggap sudah rata, dan meng set dengan baik, Sabrina melanjutkan ke tahap concealer di beberapa bagian spot yang ingin dia buat lebih fokus mencerahkan.

Sabrina Chairunnisa

3. Contour

Sabrina nampak mengoleskan contour stick pada bagian sisi wajah dan hidung agar terlihat lebih berbentuk, Sabrina melanjutkannya dengan meratakan menggunakan sponge.

4. Blush on

Setelah bagian contour sudah rapi terblend merata, Sabrina memberikan blush on pada bagian pipi nya menggunakan brush, sehingga terlihat wajah Sabrina lebih fresh.

5. Powder

Dilanjutkan dengan penggunaan powder, Sabrina nampak tipis menggunakan powder membuat make up yang dia gunakan seakan sangat natural.

6. Alis

Penggunaan alis yang dilakukan Sabrina sangat simple, dia nampak menyisir dan menebalkannya sedikit dengan warna natural lalu alisnya sudah terlihat on point.

