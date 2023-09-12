7 Makanan Ajaib Penurun Kolesterol Tinggi, Konsumsi Yuk!

MENGUBAH pola makan merupakan salah satu pilihan terbaik yang dapat dilakukan oleh penderita kolesterol tinggi. Ada banyak sekali makanan yang harus di hindari oleh para penderita kolesterol, hal ini tentu membuat mereka menjadi kebingungan dalam memilih dan mengatur makanan apa yang harus dan tidak boleh di konsumsi.

Dilansir dari Health Harvard, ada beberapa makanan yang ternyata memiliki khasiat untuk menurunkan kolesterol tinggi. Beberapa makanan timggi serat ternyata dapat mengikat kolesterol jahat sehingga tidak larut dan menyerap ke dalam tubuh.

Semakin penasaran apa saja makanan yang ternyata memiliki khasiat ajaib dan dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi. Simak penjelasannya berikut ini.

1. Gandum

Gandum sudah dikenal sebagai makanan yang tinggi serat sehingga baik untuk membantu pola makan anda serta dapat menjaga kadar kolesterol dalam tubuh, bahkan gandum juga bermanfat untuk menurunkan kolesterol tinggi. Anda dapat mengonsumsi semangkuk oatmeal atau sereal berbahan dasar oat dingin disaat sarapan. Tak usah khawatir untuk anda yang kurang menyukai oatmeal, karena anda dapat mengkreasikannya dengan buah-buahan seperti pisang atau stroberi sesuai dengan selera.

2. Biji-bijian

Biji-bijian sangat kaya akan serat, sehingga tubuh memerluka waktu lebih lama untuk dicerna sehingga baik untuk menjaga pola makan, berat badan dan juga kolesterol. Anda dapat mengkonsumsi biji-bijian dengan berbagai pilihan mulai dari kacang polong, kacang navy,hingga redbeans atau kacang merah.

3. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan ternyata memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, sebuah penelitian menunjukkan bahwa kacang-kacangan memiliki khasiat bagi kesehatan jantung. Tak hanya itu kacang juga bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, mengonsumsi 2 ons kacang-kacangan sehari dapat sedikit menurunkan LDL, sekitar 5%. Anda dapat mencoba mengkonsumsi kacang almond, kenari hingga kacang tanah untuk mendapatkan khasiatnya.

4. Buah-buahan

Buah menjadi makanan yang banyak di pilih untuk menjaga kesehatan. Namun tidak banyak orang tahu bahwa jenis buah tertentu memiliki kandungan yang sangat baik untuk kolesterol, bahkan dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi. Apel, anggur, stroberi dan buah jeruk merupakan buah-buahan yang kaya akan pektin, sejenis serat larut yang menurunkan LDL.