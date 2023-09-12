Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Makanan Ajaib Penurun Kolesterol Tinggi, Konsumsi Yuk!

Fernanda Alfianita M , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |04:30 WIB
7 Makanan Ajaib Penurun Kolesterol Tinggi, Konsumsi Yuk!
Makanan untuk menurunkan kolesterol. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENGUBAH pola makan merupakan salah satu pilihan terbaik yang dapat dilakukan oleh penderita kolesterol tinggi. Ada banyak sekali makanan yang harus di hindari oleh para penderita kolesterol, hal ini tentu membuat mereka menjadi kebingungan dalam memilih dan mengatur makanan apa yang harus dan tidak boleh di konsumsi.

Dilansir dari Health Harvard, ada beberapa makanan yang ternyata memiliki khasiat untuk menurunkan kolesterol tinggi. Beberapa makanan timggi serat ternyata dapat mengikat kolesterol jahat sehingga tidak larut dan menyerap ke dalam tubuh.

Semakin penasaran apa saja makanan yang ternyata memiliki khasiat ajaib dan dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi. Simak penjelasannya berikut ini.

 oatmeal

1. Gandum

Gandum sudah dikenal sebagai makanan yang tinggi serat sehingga baik untuk membantu pola makan anda serta dapat menjaga kadar kolesterol dalam tubuh, bahkan gandum juga bermanfat untuk menurunkan kolesterol tinggi. Anda dapat mengonsumsi semangkuk oatmeal atau sereal berbahan dasar oat dingin disaat sarapan. Tak usah khawatir untuk anda yang kurang menyukai oatmeal, karena anda dapat mengkreasikannya dengan buah-buahan seperti pisang atau stroberi sesuai dengan selera.

2. Biji-bijian

Biji-bijian sangat kaya akan serat, sehingga tubuh memerluka waktu lebih lama untuk dicerna sehingga baik untuk menjaga pola makan, berat badan dan juga kolesterol. Anda dapat mengkonsumsi biji-bijian dengan berbagai pilihan mulai dari kacang polong, kacang navy,hingga redbeans atau kacang merah.

3. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan ternyata memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, sebuah penelitian menunjukkan bahwa kacang-kacangan memiliki khasiat bagi kesehatan jantung. Tak hanya itu kacang juga bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, mengonsumsi 2 ons kacang-kacangan sehari dapat sedikit menurunkan LDL, sekitar 5%. Anda dapat mencoba mengkonsumsi kacang almond, kenari hingga kacang tanah untuk mendapatkan khasiatnya.

 BACA JUGA:

4. Buah-buahan

Buah menjadi makanan yang banyak di pilih untuk menjaga kesehatan. Namun tidak banyak orang tahu bahwa jenis buah tertentu memiliki kandungan yang sangat baik untuk kolesterol, bahkan dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi. Apel, anggur, stroberi dan buah jeruk merupakan buah-buahan yang kaya akan pektin, sejenis serat larut yang menurunkan LDL.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/482/3192000//natal-ER4t_large.jpg
5 Tips Tetap Sehat Usai Kalap Makan Hidangan Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/298/3187426//telur-z6DC_large.jpg
Mitos atau Fakta: Benarkah Telur Bisa Picu Kolesterol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3186125//esther-u7rV_large.jpg
Esther Yu Icip Makanan Khas Indonesia di Meet & Greet Vision+ dan iQIYI, Cilok Jadi Menu Favorit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185954//muldi-e5Go_large.jpg
Komedian Mudy Taylor Meninggal Dunia, Ini Penjelasan soal Kolesterol yang Dikeluhkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/298/3185883//stress-cvH5_large.jpg
Lagi Stres? Ini 5 Makanan yang Bisa Meredakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/482/3184180//sayur-jNiA_large.jpg
Makan Sayur Dulu Baru Nasi Ternyata Bisa Kontrol Naiknya Gula Darah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement