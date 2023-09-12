6 Latihan Terbaik Menggunakan Treadmill, Efektif Turunkan Berat Badan

MEMILIKI berat badan yang ideal adalah impian semua orang, banyak yang melakukan diet dan olahraga tertentu untuk menurunkan berat badan.

Salah satu contohnya olahraga yang paling sering digunakan untuk menurunkan berat badan adalah treadmill. Tentunya ada berbagai cara yang bisa dilakukan menggunakan alat ini untuk menurunkan berat badan.

Merangkum dari laman resmi ASCEND pada Rabu (13/9/2023) berikut enam latihan terbaik menggunakan treadmill untuk turunkan berat badan.

1. Jalan Tanjakan

Kamu dapat melakukan latihan ini ketika menggunakan treadmill dengan cara berada pada kemiringan 12 derajat, kecepatan tiga kilometer per jam, dan berjalan selama 30 menit.

Mulailah dengan tanjakan datar terlebih dahulu dan lakukan pemanasan selama empat menit dengan jalan cepat, jika sudah bisa menyesuaikannya ubahlah kemiringannya menjadi 12 derajat.

2. Interval lari cepat

Latihan ini akan membantu kamu dalam membakar kalori dengan cepat, mengeluarkan energi dalam jumlah besar, dan lemak tubuh akan dimetabolisme menjadi energi.

Caranya kamu dapat memulai dengan berjalan di bidang datar dengan kecepatan tiga hingga empat kilometer per jam dan lakukanlah selama lima menit. Setelah terbiasa, mulailah tingkatkan kecepatan menjadi 15km/jam dan lari selama 30-45 detik.

3. Kardio Intensitas Steady State Rendah (LISS)

Dalam latihan ini kamu akan mengatur treadmill ke kecepatan yang dapat ditempuh setidaknya selama 20-30 menit. Cukup melakukan joging saja hingga waktunya habis. Kuncinya adalah memastikan detak jantung kamu tetap berada di Zona 3 (zona pembakaran lemak).

4. Lari - Jalan - Jogging

Kelebihan dari latihan treadmill adalah kamu tidak akan cepat merasa bosan selain kamu dapat melalukan gerakam berlari, berjalan dan jogging dalam latihan yang sama.

Caranya cukup dengan berjalan tiga km/jam untuk pemanasan. Dilanjutkan dengan kecepatan lari sekitar 14-15 km/jam dan berjalan selama 30-45 detik setelah itu kurangi kembali kecepatannya sebanyak empatr hingga enam km/jam