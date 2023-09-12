Mengenal Penyakit HIV, Penyakit yang Muncul Akibat Gemar Berganti Pasangan

MENGENAL HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem imunitas. HIV adalah virus yang dapat menjadi AIDS setelah terinfeksi selama beberapa tahun dan penyakit ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh.

Telah dilansir dari halaman WebMD, Rabu (13/9/2023). Berikut ulasan tentang HIV yang perlu Anda ketahui.

Infeksi HIV terjadi dalam tiga tahap. Tanpa pengobatan, penyakit ini dapat memburuk dari waktu ke waktu dan akhirnya mengalahkan sistem kekebalan tubuh. Gejala akan tergantung pada stadium.

BACA JUGA: KPAP DKI Catat Hampir 80 Orang di Jakarta Terjangkit HIV

Satu-satunya cara Anda dapat mengetahui dengan pasti apakah Anda memiliki HIV adalah melakukan tes. Meskipun virus dapat menyebabkan gejala, namun kondisi tersebut tidak bisa diandalkan untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi.

Bahkan, beberapa orang tidak akan memiliki gejala sama sekali. Jadi, bahkan jika Anda tidak memiliki tanda-tanda khas infeksi, seseorang harus selalu diuji jika merasa berisiko.

Gejala HIV

Jika Anda tidak tahu sebelumnya bahwa Anda terinfeksi HIV, Anda mungkin menyadarinya setelah Anda memiliki beberapa gejala ini:

1. Lelah sepanjang waktu

2. Pembengkakan kelenjar getah bening di leher atau selangkangan

3. Demam yang berlangsung lebih dari 10 hari

4. Berkeringat di malam hari

5. Penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas

6. Bintik-bintik keunguan pada kulit Anda yang tidak hilang

7. Sesak napas

8. Diare berat dan tahan lama

9. Infeksi ragi di mulut, tenggorokan, atau vagina Anda

10. Memar atau pendarahan yang tidak bisa Anda jelaskan

11. Gejala neurologis seperti kehilangan memori, kebingungan, masalah keseimbangan, perubahan perilaku, kejang, dan perubahan penglihatan

Cara Tes HIV

Ada dua cara dasar untuk mendapatkan hasil tes HIV:

1. Tes laboratorium.

Untuk tes ini, teknisi akan mengambil sampel darah dan mengujinya. Anda akan mendapatkan hasil dalam beberapa hari.

2. Tes cepat.

Tes ini memberikan hasil dalam waktu sekitar 20 menit. Anda bisa menyelesaikannya di klinik komunitas atau membawanya pulang.