HOME WOMEN HEALTH

Manfaat Konsumsi Seledri bagi Kesehatan, Lengkap dengan Kandunganya

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |01:00 WIB
Manfaat Konsumsi Seledri bagi Kesehatan, Lengkap dengan Kandunganya
Manfaat konsumsi seledri bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SELEDRI adalah sayuran yang termasuk kedalam keluarga Apiaceae, yang mencakup wortel, peterseli, jinten, adas, dan ubi. Seledri pertama kali ditanam di Mediterania dan Timur tengah, dan digunakan sebagai makanan serta obat-obatan selama bertahun-tahun.

Batang seledri ini juga dapat menambah kerenyahan pada salad mentah dan saus serta menambah rasa ringan pada sup dan smoothie. Seledri ini juga mengandung antioksidan yang membantu melawan kerusakan sel.

Merangkum dari halaman resmi webmd, Rabu (13/9/2023) berikut manfaat konsumsi seledri beserta kandungannya. Yuk disimak!

Manfaat Seledri

Seledri mengandung serat dan nutrisi yang tinggi dan rendah kalori. Sayuran ini juga penuh dengan kalium, antioksidan dan vitamin. Seledri memiliki 95 persen kandungan air, digunakan sebagai cemilan yang enak jika anda ingin menurunkan berat badan atau melancarkan buang air besar.

Tapi seledri ini pun memiliki manfaat kesehatan lainnya seperti :

Seledri

1. Pencegahan kanker

Seledri mengandung antioksidan, flavonoid, lunularia, vitamin c dan bergapten. Dimana antioksidan dapat membantu menetralkan bahan kimia alami didalam tubuh yang disebut sebagai radikal bebas. Fungsinya untuk merusak sel pada kanker dan penyakit lainnya.

2. Pengelolaan Tekanan Darah

Seledri kaya akan senyawa yang disebut phthalide. Senyawa fitokimia di dalam seledri dapat bekerja melemaskan dinding arteri yang membantu aliran darah dan menurunkan tekanan darah.

3. Pencegahan dan Pengobatan Alzheimer

Seorang penelitian menunjukan bahwa senyawa yang dikenal DL-3-n-butylphthalide yang yang terdapat pada seledri, dapat meningkatkan memori dan daya ingat. Ekstrak biji seledri ini mungkin dapat mengobati dan mencegah Alzheimer.

Halaman:
1 2
      
