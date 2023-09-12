Mengenal Penyakit Pneumonia, Infeksi yang Terjadi pada Paru-Paru Manusia

MENGENAL Pneumonia berupa infeksi paru-paru yang harus mendapatkan penanganan khusus di rumah sakit. Pneumonia terjadi ketika infeksi menyebabkan kantung udara di paru-paru menjadi alveoli yang berisi cairan atau nanah.

Kondisi ini bisa menyulitkan penderita untuk menghirup oksigen yang cukup untuk mencapai aliran darah. Melansir dari situs WebMD, Rabu (13/9/2023), pneumonia ini bisa terjadi pada siapa saja.

Seseorang bisa terkena pneumonia di satu atau kedua paru-paru. Lebih mengerikannya lagi, kondisi ini dapat terjadi tanpa orang tersebut sadari. Tetapi bayi yang lebih muda dari usia dua tahun dan orang di atas usia 65 tahun berisiko lebih tinggi.

Kondisi ini disebabkan karena sistem kekebalan tubuh mereka mungkin tidak cukup kuat untuk melawannya. Kebiasaan gaya hidup, seperti merokok dan minum terlalu banyak alkohol, juga dapat meningkatkan peluang terkena pneumonia.

Gejala Pneumonia

Gejala dapat bervariasi tergantung pada apa yang menyebabkan pneumonia, usia atau kesehatan secara keseluruhan. Mereka biasanya berkembang selama beberapa hari.

Gejala pneumonia yang umum meliputi:

1. Nyeri dada saat Anda bernapas atau batuk

2. Batuk yang menghasilkan dahak atau lendir

3. Kelelahan dan kehilangan nafsu makan

4. Demam, berkeringat, dan menggigil

5. Mual, muntah, dan diare

6. Sesak napas

Penyebab Pneumonia

Bakteri, virus, atau jamur dapat menyebabkan pneumonia.

Penyebab umum termasuk:

1. Virus flu

2. Virus dingin

3. Virus RSV (penyebab utama pneumonia pada bayi usia 1 atau lebih muda)

4. Bakteri yang disebut Streptococcus pneumoniae dan Mycoplasma pneumoniae