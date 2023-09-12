Cara Cek Hasil UKOM Bidang Kesehatan 2023

CARA cek hasil UKOM Bidang Kesehatan 2023 akan dijelaskan dalam artikel ini. Uji Kompetensi (Ukom) Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode II Gelombang 2 telah dilaksanakan pada tanggal 19-21 Agustus 2023 dan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode II Gelombang 2 (reschedule Sesi 3 dan 4) juga telah dilaksanakan pada tanggal 26–27 Agustus 2023 lalu.

Hasil UKOM nasional ini merupakan salah satu dasar bagi Perguruan Tinggi (PT) untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi di bidang kesehatan. Oleh karenanya, perlu ditetapkan surat keputusan (SK) Ketua Pelaksana Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tentang hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode II Gelombang 2 tahun 2023.

Cara Cek Hasil UKOM Bidang Kesehatan 2023 (H2)

Hasil UKOM Bidang Kesehatan untuk Periode II Gelombang 2 tahun 2023 ini sudah dirilis pada tanggal 10 September 2023 kemarin melalui Keputusan Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Nomor : 1297/Kom-Kes/IX/2023 tentang Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode II Gelombang 2 Tahun 2023.

Cara mengecek hasil UKOM Bidang Kesehatan 2023 caranya cukup mudah, kamu masuk ke laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), https://ukners.kemdikbud.go.id/berita/.

BACA JUGA:

Setelah masuk, pilih link Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa D4 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan Periode 2 Gelombang 2 Tahun 2023, yang berada pada urutan ke-5. Setelah diklik, akan ada dua link sebagai berikut:

Salinan Surat Keputusan Nomor : 1297/KOM-Kes/IX/2023 Tanggal 10 September 2023

Link ini berisi SK Keputusan tentang Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode II Gelombang 2 Tahun 2023.

BACA JUGA:

Lampiran Surat Keputusan Nomor : 1297/KOM-Kes/IX/2023 Tanggal 10 September 2023

Sementara link kedua ini berisi lampiran, hasil UKOM Bidang Kesehatan 2023 yang dimuat dalam file google drive yang dibagi berdasarkan nama kampus atau universitas di tiap lembarannya.