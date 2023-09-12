14 Gejala Mental Anak Kurang Baik, Ayah Bunda Wajib Paham

Gejala mental anak kurang baik. (Foto: Pixabay)

KESEHATAN mental seringkali dikaitkan dengan permasalahan emosi dan kejiwaan seseorang ketika dihadapkan oleh suatu hal. Seiring dengan berjalannya waktu, seseorang kadang mendapat masalah hidup akibatnya stres, mengalami gangguan kecemasan, dan depresi.

Namun tahukan Anda bahwa ternyata kesehatan mental juga diperlukan sejak masa kanak-kanak?

Menurut laman Raising Children, kesehatan mental diperlukan anak-anak agar mereka bisa mengatasi tantangan dan tekanan hidup dengan lebih baik dan lebih resilient.

Anak-anak dengan kesehatan mental yang baik akan merasa dicintai, aman dan terjamin di lingkungan mereka. Mereka juga akan merasakan bahagia dan positif tentang diri mereka sendiri, dengan begitu mereka juga akan lebih menikmati hidup, belajar dengan baik dan rukun dengan keluarga dan teman.

Lalu apa saja gejala anak yang mentalnya kurang baik?

Menurut Mayo Clinic, tanda-tanda peringatan bahwa anak mungkin memiliki gangguan kesehatan mental meliputi:

1. Kesedihan terus-menerus yang berlangsung selama dua minggu atau lebih

2. Menarik diri dari atau menghindari interaksi sosial

3. Menyakiti diri sendiri atau berbicara tentang menyakiti diri sendiri

4. Berbicara tentang kematian atau bunuh diri

5. Ledakan atau lekas marah yang ekstrem

6. Perilaku di luar kendali yang bisa berbahaya

7. Perubahan drastis dalam suasana hati, perilaku atau kepribadian

8. Perubahan dalam kebiasaan makan

9. Penurunan berat badan

10. Kesulitan tidur

11. Sering sakit kepala atau sakit perut

12. Kesulitan berkonsentrasi

13. Perubahan dalam kinerja akademik

14. Menghindari atau melewatkan sekolah