Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

14 Gejala Mental Anak Kurang Baik, Ayah Bunda Wajib Paham

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |20:16 WIB
14 Gejala Mental Anak Kurang Baik, Ayah Bunda Wajib Paham
Gejala mental anak kurang baik. (Foto: Pixabay)
A
A
A

KESEHATAN mental seringkali dikaitkan dengan permasalahan emosi dan kejiwaan seseorang ketika dihadapkan oleh suatu hal. Seiring dengan berjalannya waktu, seseorang kadang mendapat masalah hidup akibatnya stres, mengalami gangguan kecemasan, dan depresi.

Namun tahukan Anda bahwa ternyata kesehatan mental juga diperlukan sejak masa kanak-kanak?

 mental anak kurang baik

Menurut laman Raising Children, kesehatan mental diperlukan anak-anak agar mereka bisa mengatasi tantangan dan tekanan hidup dengan lebih baik dan lebih resilient.

 BACA JUGA:

Anak-anak dengan kesehatan mental yang baik akan merasa dicintai, aman dan terjamin di lingkungan mereka. Mereka juga akan merasakan bahagia dan positif tentang diri mereka sendiri, dengan begitu mereka juga akan lebih menikmati hidup, belajar dengan baik dan rukun dengan keluarga dan teman.

 Lalu apa saja gejala anak yang mentalnya kurang baik?

Menurut Mayo Clinic, tanda-tanda peringatan bahwa anak mungkin memiliki gangguan kesehatan mental meliputi:

1. Kesedihan terus-menerus yang berlangsung selama dua minggu atau lebih

2. Menarik diri dari atau menghindari interaksi sosial

3. Menyakiti diri sendiri atau berbicara tentang menyakiti diri sendiri

4. Berbicara tentang kematian atau bunuh diri

5. Ledakan atau lekas marah yang ekstrem

6. Perilaku di luar kendali yang bisa berbahaya

7. Perubahan drastis dalam suasana hati, perilaku atau kepribadian

8. Perubahan dalam kebiasaan makan

9. Penurunan berat badan

10. Kesulitan tidur

11. Sering sakit kepala atau sakit perut

12. Kesulitan berkonsentrasi

13. Perubahan dalam kinerja akademik

14. Menghindari atau melewatkan sekolah

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/482/3182102//baim-AoX5_large.jpg
Dituding Seorang NPD, Baim Wong Lakukan Tes karena Penasaran Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172243//pembinaan_mental-3Z1x_large.jpg
653 Anggota Polri Ikut Pembinaan Mental, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/482/3169610//bengong-1pUB_large.jpg
Benarkah Sering Bengong Tanda Gangguan Mental?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/482/3169489//britney-b7qZ_large.jpg
Kerap Menari Sensual, Britney Spears Hadapi Tekanan Mental? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143970//muhammad_toha-hDrT_large.jpg
Legislator PKB Dukung Prabowo Bersihkan Pejabat yang Tidak Becus Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143889//prabowo-5k6y_large.jpg
Prabowo: Pejabat yang Tak Sanggup Emban Jabatan Segera Mundur
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement