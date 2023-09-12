Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Rokok Mentol Lebih Berbahaya?

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |12:43 WIB
Apakah Rokok Mentol Lebih Berbahaya?
Ilustrasi apakah rokok mentol berbahaya (Foto: Time)
A
A
A

PERTANYAAN apakah rokok mentol lebih berbahaya akan menarik diulas. Faktanya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) menemukan bahwa rokok bermentol kemungkinan besar menimbulkan risiko kesehatan masyarakat lebih tinggi dibandingkan rokok non-mentol.

Selain itu, FDA mengusulkan bahwa rokok mentol masuk kategori dengan kandungan berbahaya bagi tubuh. Peraturan yang diusulkan ini merupakan tanggapan terhadap kekhawatiran kesehatan masyarakat mengenai bahaya rokok mentol bagi anak muda yang mengonsumsinya.

“FDA baru-baru ini mengusulkan standar produk baru untuk melarang produksi dan distribusi rokok mentol dan semua cerutu rasa,” kata Charles Shieh, M.D., ahli bedah toraks dan direktur program Kanker Paru-Paru dikutip Inspirahealthnetwork.

Rokok

Dia melanjutkan usulan ini dikarenakan rokok mentol memiliki senyawa kimia yang punya sifat aditif atau ketagihan bagi penggunanya. Apalagi, menimbulkan sensasi dingin saat merokok bahkan bisa memperburuk kinerja otak.

“Menthol dapat memengaruhi cara otak Anda merasakan rasa sakit,” kata Dr. Shieh.

Halaman:
1 2
      
