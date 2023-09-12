Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Jiwa: Mager Salah Satu Gejala Depresi

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:40 WIB
Dokter Jiwa: Mager Salah Satu Gejala Depresi
Mager salah satu gejala depresi. (Foto: Istock)
PRAKTISI Kesehatan Spesialis Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof dr I.G.N.G Ngoerah, Denpasar, dr Ida Aju Kusuma Wardani menjelaskan, malas gerak bisa menjadi salah satu tanda depresi.

"Seperti tidak ada energi, mager (malas gerak), menarik diri dari lingkungan, dan sulit tidur, merupakan beberapa gejala depresi, dan orang yang mengalami perlu dibantu," katanya dalam acara gelar wicara terkait depresi, secara daring.

Dokter Ida menyebutkan, kehilangan minat pada suatu rutinitas tertentu seperti bekerja atau melakukan hobi seperti olahraga, juga merupakan salah satu tahapan yang harus diwaspadai sebelum pada tahap depresi yang lebih berat.

Selain itu, sambungnya, perilaku seperti putus asa, perasaan bahwa diri tidak berguna, serta harapan yang terlalu tinggi namun tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan juga perlu diwaspadai setiap orang sebagai gejala dari depresi.

Pada tahap depresi yang lebih berat, kata dia, seseorang yang mengalami depresi umumnya lebih sensitif dan cenderung mengatakan bahwa dirinya "sudah bosan hidup" atau "tidak tahan dalam menghadapi cobaan kehidupan".

"Dengan hal seperti itu, berarti individu tersebut memiliki kerapuhan dalam kepribadiannya, maka harus dibantu," ujarnya.

Ida mengimbau agar setiap orang mewaspadai dan merangkul kerabat atau famili yang mengalami sejumlah gejala tersebut serta mencegah untuk melakukan percobaan bunuh diri.

