Banyak Orang Punya Gigi Berlubang, Dokter: Akibat Konsumsi Gula yang Makin Tinggi

SELAMA ini gigi berlubang merupakan masalah yang sering dialami oleh masyarakat. Dokter Gigi Ratu Mirah Afifah, GCClinDent., MDSc selaku Head of Professional Marketing Personal Care Unilever Indonesia mengatakan, penyebab utama gigi berlubang yang banyak dialami oleh masyarakat karena konsumsi berbagai makanan dan minuman manis.

“Saat ini masyarakat Indonesia kian rentan mengalami gigi berlubang akibat konsumsi gula yang semakin tinggi,” ujar dr Ratu Mirah dalam webinar Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2023, Selasa (12/9/2033).

Pengetahuan masyarakat tentang risiko gula bagi kesehatan gigi dan mulut juga masih harus ditingkatkan. Dokter Ratu Mirah menjelaskan menurut data, pada tahun 2023 konsumsi gula per kapita diproyeksi meningkat hingga 9 persen dari 20191.

“Menurut survei menunjukkan bahwa 66% orang tua sebenarnya merasa khawatir akan kesehatan gigi dan mulut mereka karena asupan gula, namun di sisi lain 58% lainnya menganggap anak-anak boleh menerima asupan gula yang tinggi atau bahkan tidak mengetahui batas yang dianjurkan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) drg Usman Sumantri, MSc pun menjelaskan sisa makanan atau minuman manis pada gigi menyebabkan bakteri berkembang lebih cepat. Bakteri ini memfermentasi sisa karbohidrat pada gigi menjadi asam, dan membuat lapisan gigi lebih rentan berlubang.

“Sebuah studi menunjukkan, saat seseorang mengonsumsi 1-2 porsi minuman berpemanis setiap hari, maka risiko gigi berlubangnya meningkat hingga 31 persen,” jelasnya.

Dokter Usman mengakui bahwa kita sebagai masyarakat tidak bisa sepenuhnya menghindari gula karena fungsinya sebagai sumber energi dan pendorong fungsi kerja otak. Namun dia memiliki tips agar kesehatan gigi dan mulut tetap terjaga.