HOME WOMEN HEALTH

Seseorang Ingin Bunuh Diri, Psikolog: Biasanya Hanya Butuh Didengarkan Keluh Kesahnya

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |18:04 WIB
Seseorang Ingin Bunuh Diri, Psikolog: Biasanya Hanya Butuh Didengarkan Keluh Kesahnya
Merasa depresi dan sedih luar biasa. (Foto: Introvert)
HARI Pencegahan Bunuh Diri diperingati setiap tanggal 10 September tiap tahunnya. Menurut Bayu Alamsyah selaku Psikolog dan Mental Health Enthusiast, sudah sepantasnya isu ini menjadi suatu yang disadari oleh banyak masyarakat.

Kenapa tidak? Karena isu kesehatan mental tidak melulu menjadi urusan psikolog dan psikiater.

Akan tetapi, hal ini juga penting untuk masyarakat ketahui, karena tidak setiap pengobatan harus bergantung kepada seorang dokter atau psikolog.

 depresi

“Kita bisa melakukan hal-hal sederhana untuk membantu pencegahan bunuh diri, seperti menjadi pendengar yang baik (untuk orang lain), yang tidak langsung menghakimi, yang tidak langsung tergesa-gesa menasihati, tak juga memandang permasalahan berdasar asumsi dan standar sendiri,” kata Bayu Alamsyah, dikutip dalam akun X miliknya @aprilliouz.

Setidaknya dengarkan atau temani. Seseorang yang mengalami gejala atau tanda ingin bunuh diri, biasanya hanya butuh sosok pendengar untuk dapat menjadi pelampiasan ceritanya berkeluh kesah. Karena ia hanya butuh kesempatan untuk mengakui emosinya dan mendapatkan validasi.

 BACA JUGA:

Namun, jika memang tidak bisa untuk menjadi sosok pendengar, atau menemani di saat penderita membutuhkan teman, dengan memberikan kata-kata yang dapat membesarkan hatinya dan mengingatkan bahwa dirinya berharga pun sudah cukup untuk membantunya.

