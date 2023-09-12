Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sudah Makan Banyak Tapi Gak Gemuk, Kok Bisa?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |09:53 WIB
Sudah Makan Banyak Tapi Gak Gemuk, Kok Bisa?
Sudah makan banyak. (Foto: Freepik)
A
A
A

PUNYA badan ideal tentunya adalah harapan kebanyakan orang, tidak sedikit dari mereka yang terkadang mengeluhkan berat badannya. Ada yang merasa ingin membuat badannya lebih kurus, namun ada juga yang ingin membuat badannya lebih berisi atau gemuk.

Berbagai upaya pun banyak dilakukan, terlebih untuk seseorang yang ingin menambah berat badannya agar tidak terlihat terlalu kurus, sering kali mendapat ejekan karena mempunyai badan yang sangat kurus, membuat banyak orang berusaha untuk menaikan berat badannya.

 makan banyak

Namun, adakah dari kalian yang sudah berusaha untuk menaikan berat badan tetapi tetap bertahan segitu saja?

 BACA JUGA:

Menurut perawat Rizal Do, hal itu terjadi karena banyak sekali faktor.

1. Memiliki tipe metabolisme yang lebih cepat membakar kalori, dibandingkan orang lain

Artinya, badan membakar kalori lebih cepat dibanding yang lain, bahkan saat sedang istirahat. Tapi seiring berjalannya usia, metabolisme juga bisa makin melambat.

2. Kadar aktivitas tinggi

Memiliki kadar aktivitas fisik yang tinggi per hari sehingga membuat badan Anda membakar lebih banyak kalori dibandingkan mereka yang menetap.

3. Jenis makanan

Jenis makanan yang dimakan kebetulan memiliki kalori yang rendah, namun cepat bikin kenyang. Misalnya dengan mengkonsumsi makanan yang banyak sayurnya.

Halaman:
1 2
      
