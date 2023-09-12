Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Destinasi Wisata Populer di Dalat, Kota Bunga Vietnam Rasa Eropa

Yesica Kirana , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |13:08 WIB
5 Destinasi Wisata Populer di Dalat, Kota Bunga Vietnam Rasa Eropa
Taman bunga di Kota Dalat, Vietnam. (Foto: Hotels.com)
DALAT salah satu kota tujuan wisata di Vietnam. Dijuluki Kota Seribu Bunga, Dalat menawarkan pengalaman liburan ala Eropa dan Jepang.

Dalat merupakan ibu kota provinsi Lam Dong punya beragam tempat wisata, tapi yang terkenal adalah taman bunga yang sangat indah dan menarik banyak kunjungan wisatawan.

Dalat terdapat banyak perkebunan bunga, terutama bunga matahari dan sakura yang bermekaran. Kemudian ada bangunan-bangunan yang mirip seperti Eropa serta tower serupa Menara Eiffel dekat Katedral Dalat.

Jika ingin liburan ke Dalat, maka berikut beberapa objek wisata di kota ini.

1. Danau Xuan Huong

Xuan Huong merupakan danau terpopuler di Dalat. Bentuknya seperti bulan sabit dengan luas sekitar 32 hektare, kedalaman 1,5 meter dan terletak di ketinggian 1.478 meter di atas permukaan laut.

Ilustrasi

 Danau Xuan Huong di Dalat, Vietnam (vinpearl.com)

Pemandangannya sangat indah karena Danau Xuan Huong dikelilingi pohon-pohon willow dan hamparan bunga-bunga indah.

Para wisatawan dapat menikmati pemandangan sambil mencoba beberapa wahana seperti perahu bebek, kereta kuda, dan lainnya.

2. Dalat Railway Station

Dalat Railway Station salah satu ikon pariwisata Dalat. Stasiun tertua di Asia Tenggara yang bangunannya khas Eropa ini selalu ramai wisatawan.

Ilustrasi

 Dalat Railway Station di Vietnam (Pinterest.com)

Dalam kawasan stasiun ini, Anda akan melihat peninggalan dan furniture yang masih digunakan sejak perang Vietnam dan kehidupan masa lampau di negara ini.

3. Bao Dai Palace

Objek wisata ini merupakan peninggalan Dinasti Nguyen yang dibangun pada 1933. Dengan ketinggian bangunan sekitar 1550 meter, istana ini dikenal dengan nama Nguyen Phuc Vinh Thuy, yang berarti kaisar terakhir dari Dinasti Nguyen.

Setiap ruangan di istana ini seperti arsitektur Prancis dengan nuansa kuning dan jendela berwarna hijau. Selain itu istana Bao Dai dijadikan juga sebagai kediaman kepala negara Vietnam pada masa kolonial Perancis.

Halaman:
1 2
1 2
      
