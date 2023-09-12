4 Tempat Sakral di Jepang yang Dilarang Dikunjungi Wisatawan, Apa Alasannya?

Pulau Okinoshima di Jepang yang dianggap suci dalam kepercayaan Shinto. (Foto: Creative Commons via Independent.co.uk)

SETIAP negara memiliki peraturan tersendiri bagi wisatawan, tak kecuali Jepang. Negeri Sakura yang kaya akan budaya dan tradisi, terdapat sejumlah tempat yang tak bisa diakses sembarang orang, bahkan dilarang dikunjungi turis.

Penasaran tempat apa saja yang dilarang dikunjungi di Jepang?

1. Daisen-Ryo Kofun

Daisen-Ryo Kofun adalah makam besar kuno yang dikenal sebagai makam Kaisar Nintoku, yang dibangun pada abad ke-5 di Sakai, Osaka.

Namun, akses ke dalam makam ini biasanya dilarang untuk umum guna menjaga kelestarian situs dan menghormati nilai-nilai budaya.

Gunung Daisen di Jepang (Japan Travel)

Mengutip dari Travel Around Japan, dari abad ke-5 hingga abad ke-6, makam-makam besar dibangun untuk orang yang sangat penting. Oleh karena itu, pengunjung hanya bisa mengunjungi tempat ibadah saja. Letaknya di tepi selatan situs, dan mirip dengan kuil Shinto.

Di sekitar Daisen-Ryo Kofun terdapat 44 kofun besar dan kecil, yang disebut sebagai Mozu Kofungun. Dan 10 km dari kawasan ini ada 87 Furuichi Kofungun. Kedua kawasan ini terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2019.

2. Okinoshima

Pulau Okinoshima adalah pulau yang dianggap suci oleh kepercayaan Shinto, dan wanita dilarang memasuki pulau ini. Hal ini didasarkan pada kepercayaan Shinto yang menganggap darah tidak suci, dan wanita yang sedang menstruasi dianggap menyinggung Dewi yang tinggal di pulau tersebut.

Hanya 200 orang yang diizinkan untuk mengunjungi pulau ini, yaitu para pendeta dari seluruh kuil yang ada di Jepang.

Sebelum masuk ke pulau, pria harus melakukan ritual pembersihan selama tiga hari. Mereka juga dilarang meninggalkan jejak apapun selain jejak kaki. Sebelum berangkat pulang, baju yang dipakai selama di pulau pun langsung dibakar.

Pulau suci di Fukuoka ini ditetapkan sebagai situs warisan Dunia UNESCO.