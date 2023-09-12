Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Resmi Jadi UNESCO Global Geopark, Yuk Intip Keindahan Kawah Ijen yang Spektakuler

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |07:00 WIB
Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur (Instagram @kawahijenindonesia)
Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur (Instagram @kawahijenindonesia)




KEINDAHAN Kawah Ijen di Jawa Timur menarik perhatian wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Ijen sudah resmi masuk jaringan UNESCO Global Geopark (UGG) setelah dikukuhkan dalam konferensi internasional ke-10 UGG di Habous Cultural Complex, Marakes, Maroko, pada Sabtu 9 September 2023.

Selain keindahan kawahnya yang memukau, hal lain paling diburu wisatawan di Gunung Ijen adalah fenomena blue fire yang langka. Api biru ini hanya bisa dinikmati pada tengah malam hingga terbit matahari.

 BACA JUGA:

Gunung Ijen setinggi 2.443 Meter di Atas Permukaan Laut (MDPL) terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso.

 Ilustrasi

Keluarga selebritis Darius dan Donna Agnesia liburan di Kawah Ijen (IG @darius_sinathrya)

Ijen merupakan gunung api aktif dengan kawah seluas 134 kilometer persegi yang sangat spektakuler.

Daya Tarik Kawah Ijen

 

Bagi para penyuka petualangan, medan hiking di Gunung Ijen cukup seru dengan bebatuan besar yang terjal.

Pemandangan alam yang menakjubkan selama pendakian menawarkan berbagai spot menarik di setiap sudut gunung Ijen.

 Ilustrasi

Blue fire di Gunung Ijen

Blue Fire

Saat mendaki para wisatawan juga bisa menyaksikan blue fire atau api biru yang biasanya muncul ditengah-tengah area penambangan sulphur.

Warnanya biru membara memberikan penampilan tak biasa saat mendaki gunung. Api berwarna kebiruan. Fenomena ini bisa pengunjung saksikan sekitar pukul 02.00 sampai pagi hari. Namun, akan tampak sangat indah ketika suasana masih gelap.

