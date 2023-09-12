Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Rekomendasi Wisata Keren di Hong Kong, Nomor 1 Pameran Perhiasan Kuno Berusia Ribuan Tahun

Antara , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |18:01 WIB
5 Rekomendasi Wisata Keren di Hong Kong, Nomor 1 Pameran Perhiasan Kuno Berusia Ribuan Tahun
teamLab Future Park Hong Kong (Foto: IG/@teamlabhongkong)
A
A
A

HONG KONG menawarkan sejumlah destinasi wisata bagi para pelancong mancanegara. Mulai dari kuliner hingga menyaksikan pameran seni akan jadi pengalaman liburan menyenangkan.

Nah, berikut 5 rekomendasinya sebagaimana dikutip dari siaran pers Hong Kong Tourism Board (HKTB);

1. Pameran 'Gazing at Sanxingdui: New Archaeological Discoveries in Sichuan'

Hong Kong Palace Museum dan Sichuan Cultural Institutions Bersama-sama menyelenggarakan Pameran Khusus 'Gazing at Sanxingdui: New Archaeological Discoveries in Sichuan'.

'Gazing at Sanxingdui' sendiri menyoroti penemuan arkeologi baru di Sanxingdui, Provinsi Sichuan, menampilkan 120 benda perunggu, batu giok, emas, dan tembikar yang berasal dari 2.600-4.500 tahun yang lalu.

Perhiasan Emas Kuno

Perhiasan kuno berusia ribuan tahun (Foto: IG/@hongkongpalacemuseum)

Hampir setengahnya ditemukan dalam penggalian terbaru di situs Sanxingdui antara tahun 2020 dan 2022. Pameran khusus itu akan dipamerkan mulai 27 September 2023 hingga 8 Januari 2024. Untuk ke sana, pelancong bisa mengunjungi West Kowloon Cultural District, 8 Museum Drive, Kowloon.

2. M+ – Madame Song: Pioneering Art and Fashion in China

Pameran 'Madame Song: Pioneering Art and Fashion in China' berpusat pada kehidupan dan masa-masa Song Huai-Kuei (1937-2006), seorang legenda dalam bidang seni, film, musik, dan mode Tiongkok dari tahun 1980-an hingga 2000-an.

Terdapat lebih dari 320 objek untuk menceritakan biografi Song, yang diletakkan berdasarkan tema dan dibagi menjadi lima bagian. Pameran itu menyatukan berbagai identitas Song sebagai seniman, pengusaha, fashionista, dan duta budaya. Pameran ini berlokasi di 38 Museum Drive, West Kowloon Cultural District, Hong Kong.

Pameran di Hong Kong

Pameran 'Madame Song (Foto: Hong Kong Travel Board)

3. teamLab Future Park Hong Kong

Seni dan teknologi menjadi satu di teamLab Future Park demi menghadirkan sebuah pengalaman baru yang imersif dari kolektif seni ternama di dunia.

Ada enam karya memukau yang dipamerkan di sana hingga 14 Januari 2024, termasuk Graffiti Nature - Beating Mountains and Valleys, Red List yang menampilkan kadal Hong Kong, spesies lokal yang terancam punah, sebagai pusat perhatian.

Atraksi menarik lainnya adalah Sliding through the Fruit Field dan A Table where Little People Live, yang populer di kalangan keluarga. teamLab Future Park berlokasi di 13/F, Enterprise Square Five, MegaBox, 38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/18/3188237//ilustrasi-i38t_large.jpg
Hong Kong Gelar Pemilu Beberapa Hari Setelah Kebakaran Apartemen Tewaskan 159 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/18/3187496//apartemen_wang_fuk_court_di_tai_po_hong_kong-ZkUj_large.jpg
Pemimpin Hong Kong Bentuk Komite, Perintahkan Penyelidikan Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187179//kebakaran-uEA3_large.jpg
Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187152//apartemen_wang_fuk_court_di_tai_po_hong_kong-gpEt_large.jpg
Korban Kebakaran Apartemen Hong Kong Bertambah Jadi 151, Penyelidikan Ungkap Fakta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186903//persembahan_untuk_korban_kebakaran_wang_fuk_court_hong_kong-kn0w_large.jpg
Korban Tewas Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court Hong Kong Bertambah Jadi 146 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186855//apartemen_wang_fuk_court_hangus_akibat_kebakaran-HJT1_large.jpg
WNI Korban Tewas Kebakaran Apartemen Hong Kong Bertambah Jadi 9 Orang, 3 Lainnya Terluka
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement