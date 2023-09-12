5 Rekomendasi Wisata Keren di Hong Kong, Nomor 1 Pameran Perhiasan Kuno Berusia Ribuan Tahun

HONG KONG menawarkan sejumlah destinasi wisata bagi para pelancong mancanegara. Mulai dari kuliner hingga menyaksikan pameran seni akan jadi pengalaman liburan menyenangkan.

Nah, berikut 5 rekomendasinya sebagaimana dikutip dari siaran pers Hong Kong Tourism Board (HKTB);

1. Pameran 'Gazing at Sanxingdui: New Archaeological Discoveries in Sichuan'

Hong Kong Palace Museum dan Sichuan Cultural Institutions Bersama-sama menyelenggarakan Pameran Khusus 'Gazing at Sanxingdui: New Archaeological Discoveries in Sichuan'.

'Gazing at Sanxingdui' sendiri menyoroti penemuan arkeologi baru di Sanxingdui, Provinsi Sichuan, menampilkan 120 benda perunggu, batu giok, emas, dan tembikar yang berasal dari 2.600-4.500 tahun yang lalu.

Perhiasan kuno berusia ribuan tahun (Foto: IG/@hongkongpalacemuseum)

Hampir setengahnya ditemukan dalam penggalian terbaru di situs Sanxingdui antara tahun 2020 dan 2022. Pameran khusus itu akan dipamerkan mulai 27 September 2023 hingga 8 Januari 2024. Untuk ke sana, pelancong bisa mengunjungi West Kowloon Cultural District, 8 Museum Drive, Kowloon.

2. M+ – Madame Song: Pioneering Art and Fashion in China

Pameran 'Madame Song: Pioneering Art and Fashion in China' berpusat pada kehidupan dan masa-masa Song Huai-Kuei (1937-2006), seorang legenda dalam bidang seni, film, musik, dan mode Tiongkok dari tahun 1980-an hingga 2000-an.

Terdapat lebih dari 320 objek untuk menceritakan biografi Song, yang diletakkan berdasarkan tema dan dibagi menjadi lima bagian. Pameran itu menyatukan berbagai identitas Song sebagai seniman, pengusaha, fashionista, dan duta budaya. Pameran ini berlokasi di 38 Museum Drive, West Kowloon Cultural District, Hong Kong.

Pameran 'Madame Song (Foto: Hong Kong Travel Board)

3. teamLab Future Park Hong Kong

Seni dan teknologi menjadi satu di teamLab Future Park demi menghadirkan sebuah pengalaman baru yang imersif dari kolektif seni ternama di dunia.

Ada enam karya memukau yang dipamerkan di sana hingga 14 Januari 2024, termasuk Graffiti Nature - Beating Mountains and Valleys, Red List yang menampilkan kadal Hong Kong, spesies lokal yang terancam punah, sebagai pusat perhatian.

Atraksi menarik lainnya adalah Sliding through the Fruit Field dan A Table where Little People Live, yang populer di kalangan keluarga. teamLab Future Park berlokasi di 13/F, Enterprise Square Five, MegaBox, 38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay.