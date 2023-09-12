5 Pantai Terbaik di Amerika Serikat Belum Banyak Diketahui Orang, Pesonanya Memikat Hati

AMERIKA Serikat memiliki banyak pantai yang luar biasa dan populer di dunia, sehingga banyak mendatangkan para wisatawan.

Memiliki lebih dari 95.000 mil garis pantai, negara ini menyimpan tempat untuk menyaksikan matahari terbenam, tebing yang dramatis, atau sekadar untuk terhubung dengan alam.

Melansir Independent, berikut 5 lokasi pantai terpencil dan kurang dikenal di Amerika dengan hamparan pasir dan hamparan alamnya yang hijau yang memesona.

1. Pantai Cannon, Oregon

Pantai Cannon memiliki ciri khas yang menarik untuk dikunjungi. Terdapat hamparan pantai berpasir dengan batu haystack yang memukau, serta batu raksasa yang menjulang tinggi dan dapat dikunjungi dengan berjalan kaki saat air surut.

Pantai Cannon (Foto: IG/@jayesaysnay)

Saat musim dingin, Anda akan disambut dengan deburan ombak dan pemandangan langit cerah. Selain itu, Anda dapat juga mengunjungi berbagai galeri seni dan toko-toko unik di sekeliling kota.

2. Outer Banks, Carolina Utara

Outer Banks merupakan hamparan pulau-pulau sepanjang 100 mil yang memisahkan daratan melalui saluran air.

Destinasi ini dijadikan sebagai rumah bagi kuda liar, mercusuar, dan hamparan pasir yang terisolasi. Selain itu, tempat ini cocok untuk mencari ketenangan, sembari melakukan aktivitas lainnya seperti memancing, mendaki, hingga berselancar.

Pantai Avalon (Foto: IG/@sambrandom)

3. Pantai Avalon, New Jersey

Pantai yang berada di wilayah Atlantik ini memiliki garis pantai yang indah sepanjang 127 mil, dengan pemandangan yang menakjubkan. Di sini, Anda akan melihat pantai pasir putih yang cocok untuk berenang dan berperahu.

Selain itu, Pantai Avalon ini juga memiliki perairan yang lebih tenang. Lalu terdapat juga area pejalan kaki dengan berbagai hiburan, taman air, pertokoan, dan restoran yang menarik untuk dikunjungi.