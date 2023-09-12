Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mau Liburan Hemat ke Taman Hiburan? Coba Terapkan 6 Cara Ini

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |15:55 WIB
Mau Liburan Hemat ke Taman Hiburan? Coba Terapkan 6 Cara Ini
Disney World salah satu taman hiburan terkenal di dunia. (Foto: Tampa Bay Times)
A
A
A

MERENCANAKAN liburan ke taman hiburan terkadang memang tidaklah murah. Ada sejumlah tips perlu dipraktikkan agar liburan ke taman hiburan tak mengecewakan.

Dalam laporan Insider, Rachael Saldana, pakar perencanaan perjalanan mengatakan bahwa untuk memulai liburan ke taman hiburan harus menyiapkan anggaran.

Melansir dari ANTARA, berikut tips menghemat uang untuk membantu menjadikan perjalanan lebih terjangkau bagi keluarga.

 BACA JUGA:

1. Pesan sesegera mungkin untuk mengunci harga

Setelah Anda mempertimbangkan anggaran, Anda harus memesan sesegera mungkin. Idealnya, jika Anda akan melakukan perjalanan ke tempat hiburan yang terkenal, pesan tiket enam bulan hingga satu tahun sebelum Anda berniat berangkat, kata para ahli kepada Insider

 Ilustrasi

Jika agen perjalanan atau tempat hiburan menaikkan harganya, harga yang ada pesan tidak akan ikut berubah.

2. Bersikaplah cerdas saat anda pergi

Dengan begitu banyak orang yang mengunjungi taman, cara terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal adalah dengan membeli tiket saat harga paling murah, memiliki jumlah pengunjung paling sedikit, dan cuaca ideal.

 BACA JUGA:

Selama liburan musim panas, awal Juni seringkali merupakan waktu yang paling hemat biaya.

 

Jika berpergian ke taman hiburan yang berada di negara empat musim, minggu pertama bulan Juni cenderung menjadi waktu yang lebih murah untuk dikunjungi di musim panas, dan suhu panasnya belum sebanding dengan bulan Agustus.

Akhir Agustus juga merupakan waktu yang lebih murah untuk berkunjung, jadi ini adalah pilihan lain bagi keluarga yang anak-anaknya kembali bersekolah setelah Hari Buruh untuk negara Amerika.

3. Menyusun strategi anggaran

 

Menyusun strategi berapa banyak yang harus dihemat setiap minggu, mengotomatiskan tabungan Anda, atau membentuk dana cadangan hanyalah beberapa cara yang dapat Anda anggarkan untuk perjalanan besar, kata pakar perjalanan sebelumnya kepada Alene Laney dari Insider.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/25/3191797/ragunan-wgs2_large.jpg
Ragunan Tambah Jam Operasional Selama Liburan Nataru, Buka Pukul 06.00 hingga 16.30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/25/3191624/kenny-LM3l_large.jpg
Kenny Austin Tunda Liburan Akhir Tahun demi Jaga Kehamilan Amanda Manopo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/25/3191469/menpar-yIFX_large.jpg
Libur Nataru, 1,45 Juta Kunjungan Wisman Diprediksi Serbu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/25/3190501/visa-ZOh4_large.jpg
Cegah Penyalahgunaan Bebas Visa, Thailand Perketat Pemeriksaan Imigrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/25/3190406/liburan-lzNd_large.jpg
5 Tips Liburan Aman Perjalanan Jauh saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455/ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement