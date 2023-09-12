Mau Liburan Hemat ke Taman Hiburan? Coba Terapkan 6 Cara Ini

Disney World salah satu taman hiburan terkenal di dunia. (Foto: Tampa Bay Times)

MERENCANAKAN liburan ke taman hiburan terkadang memang tidaklah murah. Ada sejumlah tips perlu dipraktikkan agar liburan ke taman hiburan tak mengecewakan.

Dalam laporan Insider, Rachael Saldana, pakar perencanaan perjalanan mengatakan bahwa untuk memulai liburan ke taman hiburan harus menyiapkan anggaran.

Melansir dari ANTARA, berikut tips menghemat uang untuk membantu menjadikan perjalanan lebih terjangkau bagi keluarga.

BACA JUGA:

1. Pesan sesegera mungkin untuk mengunci harga

Setelah Anda mempertimbangkan anggaran, Anda harus memesan sesegera mungkin. Idealnya, jika Anda akan melakukan perjalanan ke tempat hiburan yang terkenal, pesan tiket enam bulan hingga satu tahun sebelum Anda berniat berangkat, kata para ahli kepada Insider

Jika agen perjalanan atau tempat hiburan menaikkan harganya, harga yang ada pesan tidak akan ikut berubah.

2. Bersikaplah cerdas saat anda pergi

Dengan begitu banyak orang yang mengunjungi taman, cara terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal adalah dengan membeli tiket saat harga paling murah, memiliki jumlah pengunjung paling sedikit, dan cuaca ideal.

BACA JUGA:

Selama liburan musim panas, awal Juni seringkali merupakan waktu yang paling hemat biaya.

Jika berpergian ke taman hiburan yang berada di negara empat musim, minggu pertama bulan Juni cenderung menjadi waktu yang lebih murah untuk dikunjungi di musim panas, dan suhu panasnya belum sebanding dengan bulan Agustus.

Akhir Agustus juga merupakan waktu yang lebih murah untuk berkunjung, jadi ini adalah pilihan lain bagi keluarga yang anak-anaknya kembali bersekolah setelah Hari Buruh untuk negara Amerika.

3. Menyusun strategi anggaran

Menyusun strategi berapa banyak yang harus dihemat setiap minggu, mengotomatiskan tabungan Anda, atau membentuk dana cadangan hanyalah beberapa cara yang dapat Anda anggarkan untuk perjalanan besar, kata pakar perjalanan sebelumnya kepada Alene Laney dari Insider.