Pertama di Dunia, Pesawat Penumpang Berbahan Bakar Hidrogen Cair Sukses Mengudara

PERUSAHAAN asal Jerman, H2FLY sukses menerbangkan pesawat penumpang berbahan bakar hidrogen cair. Ini merupakan yang pertama di dunia, di mana penerbangan berlangsung selama berjam-jam.

Sebelumnya pesawat berbahan bakar hidrogen cair hanya berhasil mengudara dengan dikendalikan remot. Keberhasilan perusahaan H2FLY jelas menorehkan sejarah baru di dunia aviasi.

Melansir dari Ubergizmo, Rabu (13/9/2023), penerbangan pesawat berbahan bakar hidrogen cair bernama HY4 tersebut dilakukan di bandara kecil di Maribor, Slovenia, sebagai bagian dari proyek HEAVEN.

Proyek ini merupakan sebuah kemitraan didanai Uni Eropa yang bertujuan untuk menunjukkan kelayakan penggunaan hidrogen kriogenik di pesawat terbang.

Pesawat HY4 berhasil mengudara sambil membawa penumpang hanya mengandalkan hidrogen cair sebagai bahan bakarnya, dan menggunakan powertrain sel bahan bakar hidrogen untuk seluruh penerbangan.

Selama uji terbang baru-baru ini, HY4 tetap berada di udara selama lebih dari 3 jam, menunjukkan kemampuannya untuk beroperasi dengan pengurangan emisi dan waktu penerbangan yang lebih lama.