Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pertama di Dunia, Pesawat Penumpang Berbahan Bakar Hidrogen Cair Sukses Mengudara

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |08:00 WIB
Pertama di Dunia, Pesawat Penumpang Berbahan Bakar Hidrogen Cair Sukses Mengudara
Pesawat HY4 milik H2FLY yang berbahan bakar hidrogen cair sukses mengudara. (Foto: H2FLY/Ubergizmo.com)
A
A
A

PERUSAHAAN asal Jerman, H2FLY sukses menerbangkan pesawat penumpang berbahan bakar hidrogen cair. Ini merupakan yang pertama di dunia, di mana penerbangan berlangsung selama berjam-jam.

Sebelumnya pesawat berbahan bakar hidrogen cair hanya berhasil mengudara dengan dikendalikan remot. Keberhasilan perusahaan H2FLY jelas menorehkan sejarah baru di dunia aviasi.

 BACA JUGA:

Melansir dari Ubergizmo, Rabu (13/9/2023), penerbangan pesawat berbahan bakar hidrogen cair bernama HY4 tersebut dilakukan di bandara kecil di Maribor, Slovenia, sebagai bagian dari proyek HEAVEN.

 

Proyek ini merupakan sebuah kemitraan didanai Uni Eropa yang bertujuan untuk menunjukkan kelayakan penggunaan hidrogen kriogenik di pesawat terbang.

 BACA JUGA:

Pesawat HY4 berhasil mengudara sambil membawa penumpang hanya mengandalkan hidrogen cair sebagai bahan bakarnya, dan menggunakan powertrain sel bahan bakar hidrogen untuk seluruh penerbangan.

Selama uji terbang baru-baru ini, HY4 tetap berada di udara selama lebih dari 3 jam, menunjukkan kemampuannya untuk beroperasi dengan pengurangan emisi dan waktu penerbangan yang lebih lama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement