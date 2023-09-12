Dikenal Hantu Cantik, Kenapa Disebut Sundel Bolong?

KISAH Sundel Bolong masih menjadi perbincangan dan cerita menarik hingga saat ini. Meskipun kerap menakutkan, namun Sundel Bolong menjadi salah satu cerita hantu paling terkenal di Indonesia dan telah menjadi subjek film, serial TV, dan cerita horor.

Sundel Bolong adalah sosok hantu wanita cantik dengan rambut hitam panjang, yang memiliki ciri khas lubang besar di punggungnya.

Konon katanya, Sundel Bolong mulanya seorang wanita cantik yang sedang hamil. Suatu malam, wanita hamil ini sedang berjalan sendirian.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka memperkosa wanita tersebut dan kemudian membunuhnya.

Setelah itu, mereka sepakat untuk menguburkan mayat wanita tersebut untuk menghapus jejak kriminal.

Setelah kematiannya yang tragis, Sundel Bolong muncul dan berkeliaran di lokasi yang sepi seperti kuburan, jalanan sepi, atau hutan. Konon katanya, Sundel bolong suka menculik bayi yang baru lahir.