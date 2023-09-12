4 Alasan Kenapa Kuntilanak Selalu Tertawa saat Menakuti Manusia sampai Bikin Merinding

KUNTILANAK digambarkan sebagai sosok hantu perempuan berambut panjang dengan suara tawa menyeramkan. Lalu kenapa kuntilanak selalu tertawa untuk menakut-nakuti manusia?

Kuntilanak tertawa seringkali menjadi pertanda munculnya hantu tersebut. Mereka menampakan dirinya diiringi tawa mengerikan di tempat-tempat terpencil, hutan, atau tempat yang gelap dan sunyi.

Melansir berbagai sumber, alasan mengapa kuntilanak selalu tertawa dikaitkan dengan berbagai keyakinan dan legenda sebagai berikut:

Kesedihan akan kehidupannya di masa lalu

Konon dulunya kuntilanak merupakan wanita hamil yang meninggal dengan cara mengenaskan. Kesedihan yang teramat dalam mengubah wujud mereka menjadi kuntilanak gentayangan.

Tawa mereka yang menyeramkan merupakan bentuk ekspresi emosi yang rumit paduan antara kesedihan dan frustasi.

Kuntilanak tertawa mereka menjadi cara untuk menyampaikan rasa ketidakbahagiaan atau ketidakpuasan terhadap nasib yang mereka alami selama hidup di dunia.

Menggoda mangsanya

Kuntilanak menggunakan tawa menyeramkan untuk menarik perhatian manusia yang berada di tempat sepi. Ketika manusia mendengar suara tawa kuntilanak, mereka mungkin merasa penasaran atau bahkan terpancing mendekati sumber suara.

Setelah manusia mendekat mereka akan menjadi mangsa kuntilanak. Hantu mitologi ini bahkan bisa berubah wujud untuk balas dendam kepada manusia.