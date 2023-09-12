Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Alasan Kenapa Kuntilanak Selalu Tertawa saat Menakuti Manusia sampai Bikin Merinding

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |00:03 WIB
4 Alasan Kenapa Kuntilanak Selalu Tertawa saat Menakuti Manusia sampai Bikin Merinding
Ilustrasi (Shutterstock)
A
A
A

KUNTILANAK digambarkan sebagai sosok hantu perempuan berambut panjang dengan suara tawa menyeramkan. Lalu kenapa kuntilanak selalu tertawa untuk menakut-nakuti manusia?

Kuntilanak tertawa seringkali menjadi pertanda munculnya hantu tersebut. Mereka menampakan dirinya diiringi tawa mengerikan di tempat-tempat terpencil, hutan, atau tempat yang gelap dan sunyi.

Melansir berbagai sumber, alasan mengapa kuntilanak selalu tertawa dikaitkan dengan berbagai keyakinan dan legenda sebagai berikut:

 BACA JUGA:

Kesedihan akan kehidupannya di masa lalu

Konon dulunya kuntilanak merupakan wanita hamil yang meninggal dengan cara mengenaskan. Kesedihan yang teramat dalam mengubah wujud mereka menjadi kuntilanak gentayangan.

 

Tawa mereka yang menyeramkan merupakan bentuk ekspresi emosi yang rumit paduan antara kesedihan dan frustasi.

Kuntilanak tertawa mereka menjadi cara untuk menyampaikan rasa ketidakbahagiaan atau ketidakpuasan terhadap nasib yang mereka alami selama hidup di dunia.

 BACA JUGA:

Menggoda mangsanya

Kuntilanak menggunakan tawa menyeramkan untuk menarik perhatian manusia yang berada di tempat sepi. Ketika manusia mendengar suara tawa kuntilanak, mereka mungkin merasa penasaran atau bahkan terpancing mendekati sumber suara.

Setelah manusia mendekat mereka akan menjadi mangsa kuntilanak. Hantu mitologi ini bahkan bisa berubah wujud untuk balas dendam kepada manusia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/408/3075433/trending_wisata_mistis_ini_hal_yang_harus_diperhatikan_dan_dihormati-Oxb3_large.jpg
Trending Wisata Mistis, Ini Hal yang Harus Diperhatikan dan Dihormati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/406/2997312/misteri-badarawuhi-wanita-sakti-pengkhianat-yang-jasadnya-dihancurkan-nyi-roro-kidul-Xwd9sPpcBS.JPG
Misteri Badarawuhi, Wanita Sakti Pengkhianat yang Jasadnya Dihancurkan Nyi Roro Kidul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/406/2985285/misteri-lenyapnya-selat-muria-yang-pernah-pisahkan-kudus-dan-jepara-dari-pulau-jawa-l4vHOn3xoP.JPG
Misteri Lenyapnya Selat Muria yang Pernah Pisahkan Kudus dan Jepara dari Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/406/2976568/mengulik-kisah-kerajaan-gaib-gunung-merapi-mOIC2pVYXK.JPG
Mengulik Kisah Kerajaan Gaib Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/406/2974168/mengulik-mitos-kerajaan-gaib-pulomas-indramayu-yang-dipercaya-masih-eksis-hingga-kini-5ZfbHiDsPv.JPG
Mengulik Mitos Kerajaan Gaib Pulomas Indramayu yang Dipercaya Masih Eksis hingga Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/406/2973501/inilah-alasan-kenapa-gunung-kawi-terkenal-tempat-pesugihan-Sc2r7DaI1i.JPG
Inilah Alasan Kenapa Gunung Kawi Terkenal Tempat Pesugihan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement