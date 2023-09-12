Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Serupa tapi Tak Sama, Inilah Perbedaan Kuntilanak dan Sundel Bolong

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |21:02 WIB
Serupa tapi Tak Sama, Inilah Perbedaan Kuntilanak dan Sundel Bolong
Ilustrasi Kuntilanak (Foto: Scififantasyfiction)
MASYARAKAT Indonesia tentu sudah tidak asing dengan nama kuntilanak dan sundel bolong.

Keduanya dikenal sebagai sosok hantu wanita menakutkan yang identik dengan pakaian serba putih dengan rambut terurai panjang.

Kedua makhluk astral ini kerap sering disalahpahami lantaran kesamaan mereka menurut cerita rakyat.

Meski serupa, namun hantu wanita ini ternyata memiliki perbedaan mencolok yang mungkin jarang disadari banyak orang.

Nah, berikut ulasan mengenai perbedaan kuntilanak dan sundel bolong sebagaimana Okezone himpun dari berbagai sumber;

Kuntilanak

Kuntilanak dalam mitologi Indonesia sering dianggap sebagai hantu perempuan yang menakutkan. Hantu ini sering digambarkan sebagai wanita dengan rambut hitam panjang menutupi wajahnya.

Infografis Pontianak

Kuntilanak terkenal dengan suaranya yang menyeramkan seperti tangisan, tawa atau suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Kuntilanak terkadang dianggap sebagai penjaga makam atau pelindung orang mati.

Di beberapa daerah di Indonesia, kuntilanak juga dikenal dengan nama lain seperti 'pontianak' atau 'kuntilanak'.

Asal-usul kuntilanak berbeda-beda menurut cerita di masyarakat. Versi populer menyatakan bahwa kuntilanak adalah wanita yang meninggal saat melahirkan atau tewas dalam keadaan tragis.

Cerita lain mengatakan, kuntilanak adalah seorang wanita yang melakukan perbuatan jahat semasa hidupnya dan kembali sebagai hantu jahat setelah kematiannya.

Konon katanya jika mendengar suara kuntilanak merupakan pertanda buruk atau pertanda akan ada orang yang meninggal dunia.

