HOME WOMEN TRAVEL

Tukarkan Poin Smartfren untuk Dapatkan Voucher Hotel di Mister Aladin!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |10:28 WIB
Tukarkan Poin Smartfren untuk Dapatkan Voucher Hotel di Mister Aladin!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)




INGIN menginap di hotel impian Anda tanpa harus menguras kantong? Sekarang Anda bisa melakukannya dengan mudah melalui Promo Smart Stay dari Mister Aladin!

Tukarkan poin Smartfren yang Anda miliki melalui aplikasi mySF, Anda bisa mendapatkan voucher hotel hingga Rp100.000. Peluang istimewa ini hanya ada di Mister Aladin, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini!

Mengapa Memilih Mister Aladin?

Mister Aladin adalah salah satu Online Travel Agent (OTA) terpercaya di Indonesia, yang menawarkan berbagai kebutuhan liburan dan salah satu produk unggulannya hotel. Di Mister Aladin, Anda bisa menemukan pilihan-pilihan hotel dengan berbagai fasilitas dan harga yang sesuai dengan anggaran Anda.

Dengan menggunakan voucher hotel dari Mister Aladin, Anda dapat menghemat uang saat memesan akomodasi untuk perjalanan Anda.

Tidak hanya itu, Mister Aladin juga memiliki sistem pemesanan yang mudah digunakan dan dukungan pelanggan yang responsif. Anda dapat dengan mudah mencari hotel yang sesuai dengan preferensi Anda, termasuk lokasi, fasilitas, dan harga.

Jangan Lewatkan Kesempatan Istimewa Ini!

Promo Smart Stay di Mister Aladin ini adalah cara yang asik untuk mengambil manfaat maksimal dari poin Smartfren yang Anda kumpulkan.

Telusuri berita women lainnya
