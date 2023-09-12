Diikuti 133 Negara, World Tourism Network Summit 2023 Diharapkan Gelorakan Sektor MICE di Bali

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penuh penyelenggaraan World Tourism Network (WTN) Summit 2023 pada 28 September 2023 - 1 Oktober 2023 di Renaissance Uluwatu Resort and Spa, Bali.

Event itu diharapkan dapat meningkatkan geliat sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) Indonesia, khususnya di Bali.

BACA JUGA: Sandiaga Soroti Kasus Ayah Bawa Balitanya Naik Gunung Kerinci di Cuaca Ekstrem

Sandi menjelaskan, WTN Summit 2023 akan menjadi ruang pertemuan internasional bagi para pemangku kepentingan sektor pariwisata untuk menentukan arah perkembangan pariwisata ke depan dengan tema 'SMEs Role In World Tourism'.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Pertemuan ini akan melahirkan sejumlah kolaborasi konkret antara pelaku pariwisata dalam negeri dengan pelaku pariwisata internasional melalui serangkaian komitmen kerja sama. Diproyeksi akan ada 200-250 peserta yang berasal dari 133 negara jaringan WTN seperti Amerika Serikat, Jamaika, Kanada, Montenegro, Malta dan Turki yang hadir pada WTN 2023.

“Oleh karena itu, mari kita dukung sama-sama WTN karena ini adalah kegiatan MICE berikutnya yang besar yang akan kita tawarkan kepada dunia setelah sukses KTT ASEAN dan World Islamic Enterprenuer Summit. Kita akan terus menggelorakan MICE dengan WTN World Tourism Network Summit. Ini tentunya mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik kita kedepan,” terang Sandi dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta.