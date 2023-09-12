Viral Guide Rekam Wanita Ganti Baju saat Melukat di Bali, Sandiaga: Pelaku Harus Disanksi

MEDIA sosial digegerkan oleh cerita netizen yang mengaku diintip oleh seorang oknum guide saat melakukan prosesi melukat di tempat wisata Tirta Empul, Bali.

Kisah itu dibagikan oleh pemilik akun TikTok @Nindameilinda. Wanita itu menceritakan secara detail kejadian yang dialami hingga membuatnya trauma.

"Guys kalo kalian ganti baju habis melukat terutama cewek tolong lihat sekitar ya sebelum ganti pakaian. Mungkin di sana area suci tapi gak semua orang di sana otaknya bersih. Kecewa banget sih tahu ada yang ngambil kesempatan keji kayak gini di tempat yang sakral bahkan dipakai untuk menyucikan diri," tulisnya seperti dikutip MNC Portal.

(Foto: TikTok/@Nindameilinda)

Wanita itu menceritakan secara detail tentang kejadian tersebut. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.20 Wita saat dirinya hendak berganti baju untuk melukat.

Sayangnya, identitas pelaku tidak diketahui. Namun petugas di Tirta Empul menduga jika pelakunya merupakan oknum guide.

Kabar tersebut tentu saja mengkhawatirkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno pun memberi tanggapannya terkait insiden ini.

"Teman-teman Dispar Bali yang bisa jawab tapi kalau ada orang ganti pakaian (diintip) ini enggak bener. Harusnya yang mengambil gambar harus dapat sanksi," tegas Sandi.