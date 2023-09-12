5 Kebiasaan Makan yang Bisa Mengganggu Tidur Malam

TIDUR bukan hanya sekedar menghilangkan rasa ngantuk, tidur juga memberikan beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaat yang bahkan sama pentingnya dengan menjaga pola hidup sehat dan rutin berolahraga.

Kebutuhan tidur setiap orang berbeda-berbeda, tapi pada umumnya orang dewasa membutuhkan waktu tidur selama tujuh hingga delapan jam per harinya. Namun tak dipungkiri, masih banyak orang yang mengalami kurang tidur.

Selain kesibukan sehari-hari, tahukah Anda nyatanya kebiasaan makan berpengaruh juga pada pola tidur kita loh. Sayangnya kebanyakan orang awam tak sadar apa saja sih sebetulnya kebiasaan seputar makan yang bisa mengganggu tidur.

Dilansir dari Times of India, Selasa (12/9/2023) simak penjelasan delapan kebiasaan seputar makan yang bisa menggangu pola tidur di bawah ini

1. Mengonsumsi obat-obatan: Gangguan kurang tidur terkadang karena efek samping dari berbagai jenis obat, contohnya obat tekanan darah, obat anti asma, dan antidepresan. Ada juga obat-obatan yang bikin mengantuk di siang hari, sehingga bikin terjaga saat di malam hari.

2. Asupan kafein: Konsumsi kafein terlalu banyak menjelang tidur dapat memicu insomnia. Maka dari itu, hindari mengonsumsi kafein 6 jam sebelum waktu tidur.