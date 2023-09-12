Serupa Tapi Tak Sama, Ini 7 Jenis Cokelat untuk Membuat Snack Lezat

JENIS cokelat yang sering digunakan untuk membuat snack berikut ini mudah didapat dan banyak tersedia di pasaran. Rasanya enak dan lezat.

Selain digunakan untuk membuat snack lezat dan berbagai makanan kemasan, cokelat juga sering digunakan untuk membuat berbagai minuman manis. Tentu saja berbagai pilihan cokelat memiliki tujuannya masing-masing.

Sebab, rasa berbagai cokelat tersebut bisa berpengaruh pada camilan dan hasil kue yang dibuat. Sejumlah studi mengklaim bahwa cokelat dapat meredakan stres pada seseorang. Selain itu, cokelat juga memiliki banyak manfaat kesehatan.

Lantas, apa saja jenis cokelat yang umum dijadikan bahan pembuatan camilan dan makanan kemasan?

Jenis Cokelat untuk Camilan

1. Chocolate Paste

Sesuai dengan namanya, Chocolate Paste merupakan jenis coklat yang berbentuk cairan kental. Jenis coklat yang satu ini terbuat dari ekstrak coklat dan biasanya sudah ada dalam bentuk botol kemasan. Maka dari itu, kamu akan mudah menemukan produk ini di berbagai supermarket maupun pasar tradisional.

Jenis coklat ini juga sering dimanfaatkan untuk penambah aroma dalam puding, cake, hingga roti. Tujuan penggunaan Chocolate Paste adalah agar adonan mempunyai cita rasa coklat yang lebih kuat.

2. Cocoa Butter

Cocoa Butter adalah lemak nabati yang berwarna kuning pucat. Bahan dasar jenis coklat ini terbuat dari biji kakao yang mendapatkan fermentasi. Biji kakao tersebut dipanggang dan juga dipisahkan dari bijinya.

Secara umum, Cocoa Butter sering dipakai dalam olahan es krim dan juga berbagai aneka olahan dessert. Untuk kamu yang sangat suka dengan coklat, maka olahan satu ini jangan sampai terlewatkan.

3. Meises

Hampir semua orang kenal dengan varian coklat yang satu ini. Meises atau bisa juga disebut chocolate sprinkles adalah macam-macam coklat yang terbentuk dari bubur coklat padat atau coklat murni, minyak sawit, susu, lesitin, essence, gula, dan juga lemak coklat.

Biasanya, meises sering dipakai untuk campuran dalam pembuatan roti maupun berbagai olahan makanan manis lainnya.

Meises mempunyai bentuk padat dan mudah ditemukan di berbagai pasar. Jenis coklat ini juga hadir dalam berbagai warna dan juga rasanya sangat unik.

Coklat ini juga sangat nikmat jika kamu menambahkannya pada olahan kue. Contohnya seperti kue donat, kue pukis, martabak manis, hingga roti bakar.

4. Dark Chocolate

Dark Chocolate merupakan macam-macam coklat yang memiliki warna hitam pekat. Produk yang juga sering disebut coklat hitam ini memiliki kadar pasta coklat yang sangat tinggi. Perlu kamu ketahui bahwa kadar pasta coklat pada Dark Chocolate bisa mencapai 90%.

Dengan adanya kandungan coklat yang begitu tinggi, maka rasa coklat ini cenderung pahit seperti poin sebelumnya. Meskipun begitu, Dark Chocolate sering digunakan sebagai bahan dasar utama dalam pembuatan kue.

Selain itu, Dark Chocolate juga bisa dikonsumsi secara langsung karena dipercaya dapat meningkatkan mood dan energi.

5. Couverture Chocolate

Couverture Chocolate adalah jenis coklat yang sering dipakai pada pembuatan kue. Perlu kamu ketahui bahwa coklat yang satu ini sering diburu karena dianggap sebagai coklat asli. Bahkan, dari segi rasanya, Couverture Chocolate juga sangat berbeda dengan jenis coklat lainnya.

Hal tersebut dikarenakan jenis coklat ini mengandung lemak nabati yang banyak sehingga rasanya jauh lebih pahit. Meskipun rasanya terasa tidak enak, namun harga Couverture Chocolate jauh lebih mahal dibandingkan coklat lainnya. Oleh sebab itu, kamu perlu pertimbangkan saat akan membelinya.