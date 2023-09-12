Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Fesyen Muslim Indonesia Sukses Mejeng di New York Fashion Week

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |19:30 WIB
Fesyen Muslim Indonesia Sukses Mejeng di New York Fashion Week
Aden Hijab di Runway 7 NYFW, (Foto: Dok Aden Hijab)
A
A
A

LINI fashion modest Tanah Air  makin menunjukkan eksistensinya tak hanya di Indonesia tapi juga mancanegara. Hal itu terbukti banyak brand modest fashion yang berhasil memamerkan koleksinya di runway fashion week alias pekan mode internasional.

Salah satunya adalah brand Aden Hijab, yang koleksinya berhasil melenggang di gelaran  pekan mode Runway 7 New York Fashion Week. Dari keterangan owner Aden Hijab, Pratiwi Anggraeni, koleksi rancangan yang dibawa ke panggung pekan mode dunia tersebut mengusung tema Family Series 2024 dan Sarimbit Diora.

Ia tak menampik, dirinya merasa bangga bisa memamerkan rancangan modest fashion dari Indonesia ke mancanegara.

 BACA JUGA:

(Foto: Aden Hijab) 

“Bangga banget bisa berpartisipasi di 7 New York. Harapannya, semoga Aden Hijab bisa terus melebarkan sayap ke pasar dunia. Koleksi ini kami pakai material kain satin silk sehingga memberi kesan mewah,” kata Pratiwi, dikutip dari siaran media, Selasa (12/9/2023)

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
