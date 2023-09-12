Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Anna Sui Bawa Keindahan Dunia Bawah Laut di New York Fashion Week

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |15:01 WIB
Anna Sui Bawa Keindahan Dunia Bawah Laut di New York Fashion Week
Anna Sui. (Foto: Instagram)
DI tengah suasana New York Fashion Week yang terkesan minim pernyataan, baik soal iklim maupun masyarakat, desainer Anna Sui berani tampil berbeda. Lewat karyanya, dia mengingatkan kita pada musim panas terpanas yang pernah ada.

Anna Sui membawa dunia bawah laut yang indah dan keseimbangan kehidupan di sana lewat karyanya. Menurutnya, perjalanannya menciptakan karya tersebut memang terinspirasi dari pemberitaan yang banyak dilakukan di media.

Meski ia bukan seorang aktivis, keindahan Great Barrier Reef yang luar biasa memberikan pengaruh yang besar pada dirinya. “Saya pikir semuanya bermula dari pemberitaan media tentang pemutihan terumbu karang,” tutur dia seperti dilansir dari Highend.

Sui biasanya tidak membuat koleksi dengan pesan khusus. Namun, pengakuannya di balik layar tentang hangatnya musim panas di pantai mengisyaratkan inspirasi mendalam di balik desainnya.

Anna Sui

Koleksi ini, seperti semua karya Sui, lahir dari penelitian yang cermat. Dia mendalami dunia menarik dari film "My Octopus Teacher", mendekorasi dinding studio dengan ilustrasi putri duyung yang menawan, dan menciptakan kembali karya klasik dengan sentuhan esensi bahari, memungkinkan pengaruh ini membentuk perkembangan tekstilnya.

Anna Sui

Bahan-bahannya sendiri menjadi hidup dengan simfoni warna, berkilauan seperti mutiara dan dihiasi dengan tetesan air yang berkilauan. Meskipun terdapat banyak gaya yang berbeda, ketika para model mengambil pose terakhirnya di atas panggung, mereka membentuk ekosistem yang harmonis, mencerminkan keindahan rapuh terumbu karang yang terancam punah.

