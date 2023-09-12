Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ferry Sunarto Sukses Bawa Karya 3 Desainer ARTI Menembus Pasar Hong Kong, Usung Sentuhan Budaya Indonesia

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |13:59 WIB
Ferry Sunarto Sukses Bawa Karya 3 Desainer ARTI Menembus Pasar Hong Kong, Usung Sentuhan Budaya Indonesia
Ferry Sunarto sukses bawa karya 3 desainer ARTI. (Foto: Dok Ferry Sunarto)
A
A
A

FERRY Sunarto sukses memperkenalkan karya tiga desainer Tanah Air di panggung catwalk Centrestage, Hong Kong pada 6-9 September 2023. Desainer tersebut tergabung dalam Art of Indonesia (ARTI).

Tiga desainer pilihan ini adalah Savira Lavinia (label Wiru), Aldri Insrayana (label S.A) dan Asep Surohman (label Djalin). Karya mereka dipamerkan di eksibisi dan rangkaian fashion show mini parade yang sukses menyita perhatian buyers.

“Karya dari tiga desainer ARTI membanggakan, bisa diterima di pasar internasional dan menyerap transaksi baik business to business (B2B) dan Business to Consumer (B2C),” tutur Founder ARTI, Ferry Sunarto kepada okezone.com, Selasa (12/9/2023).

Menurutnya, ini sebuah terobosan yang luar biasa, ARTI mendapatkan banyak pelajaran berharga seperti tren pasar internasional. Sekaligus menjadi harapan baru bagi ARTI dapat menggelar acara serupa dan berskala internasional yang ditujukan tidak hanya untuk UMKM, tetapi juga brand skala menengah ke atas.

Terkait konsep desain dari masing-masing desainer, kata Ferry Sunarto, mereka mengusung sentuhan budaya Indonesia yang diintepretasikan lewat karya.

Seperti halnya Savira Lavinia yang menampilkan koleksi evening ready to wear berbahan organza dengan mengambil etnis Indonesia, seperti Lampung dan Sumatera. Lalu Aldri Indryana membuat sebuah blazer dan outer bernuansa edgy dan fierce dengan memadukan tenun ikat ke dalam desainnya. Model blazer dan outer tersebut bisa dipakai untuk pria maupun wanita.

https://img-z.okeinfo.net/okz/500/library/images/2023/09/12/7m2e5iy9yxhdrgx10k30_19749.jpg

Sementara itu, Asep Surohman yang membuat desain untuk Djalin, terinspirasi dari motif porselen yang biasa ditemukan di guci dan piring-piring aksen Oriental, yang didesain ulang menggunakan gaya batik buketan dan sentuhan motif kontemporer menggunakan warna biru dan putih.

“Selama acara berlangsung, respons buyers sangat baik. Banyak dari mereka yang tertarik untuk melakukan business matching dengan ARTI untuk di pasar Tiongkok, Hong Kong, Malaysia dan negara-negara Skandinavia. Sampel produk kerajinan hasil desain dari Savira merupakan satu dari banyak yang sudah dibeli oleh seorang representative buyer dari pasar Skandinavia di Hong Kong, kemudian di-matching untuk negosiasi pemesanan,” kata Ferry Sunarto.

