Potret Terkini Shandy Aulia, Penampilannya Stunning Abis!

ARTIS cantik Shandy Aulia kerap menghabiskan waktunya bersama sang buah hati usai bercerai dari David Herbowo.

Dalam postingannya di Instagram dia banyak membagikan potretnya saat mengunjungi banyak destinasi di beberapa negara. Salah satu yang mencuri perhatian, penampilan Shandy saat ini makin stunning.

Dia Tampak memesona dengan potong rambut bob dan kulit yang putih dan mulus. Tak jarang ibu satu anak ini bagikan potret cantiknya di media sosial yang bikin netizen salfok.

Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @shandyaulia, Selasa (12/9/2023).

1. Foto OOTD





Potret Shandy Aulia saat foto OOTD dengan dress kemben warna pink dengan aksen bunga di bagian dada. Dress yang dia pakai itu memiliki potongan slim atau ketat yang membentuk tubuhnya.

Dia memadukan penampilannya dengan bucket hat kuning yang senada dengan warna sandalnya, sling bag putih dan kacamata hitam. Dia pose sambil memegang gelas berisi minuman. Kece abis!

2. Foto selfie





Di foto ini dia sedang duduk santar di sebuah restoran sambil foto selfie. Shandy memilih tampilan rambut bob digerai dengan aksen curly. Dia juga memakai makeup yang sangat natural.

3. Gaya fierce





Pada foto selanjutnya, penampilan Shandy nampak stunning dengan kacamata hitam andalannya. Dia pose sambil bertolak pinggang di tangan kirinya dan menunjukkan ekspresi fierce. Gayanya stunning abis!