Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Terkini Shandy Aulia, Penampilannya Stunning Abis!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |22:00 WIB
Potret Terkini Shandy Aulia, Penampilannya Stunning Abis!
Potret terkini Shandy Aulia. (Foto: Instagram @shandyaulia)
A
A
A

ARTIS cantik Shandy Aulia kerap menghabiskan waktunya bersama sang buah hati usai bercerai dari David Herbowo.

Dalam postingannya di Instagram dia banyak membagikan potretnya saat mengunjungi banyak destinasi di beberapa negara. Salah satu yang mencuri perhatian, penampilan Shandy saat ini makin stunning.

Dia Tampak memesona dengan potong rambut bob dan kulit yang putih dan mulus. Tak jarang ibu satu anak ini bagikan potret cantiknya di media sosial yang bikin netizen salfok.

Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @shandyaulia, Selasa (12/9/2023).

1. Foto OOTD

Shandy Aulia

Potret Shandy Aulia saat foto OOTD dengan dress kemben warna pink dengan aksen bunga di bagian dada. Dress yang dia pakai itu memiliki potongan slim atau ketat yang membentuk tubuhnya.

Dia memadukan penampilannya dengan bucket hat kuning yang senada dengan warna sandalnya, sling bag putih dan kacamata hitam. Dia pose sambil memegang gelas berisi minuman. Kece abis!

2. Foto selfie

Shandy Aulia

Di foto ini dia sedang duduk santar di sebuah restoran sambil foto selfie. Shandy memilih tampilan rambut bob digerai dengan aksen curly. Dia juga memakai makeup yang sangat natural.

3. Gaya fierce

Shandy Aulia

Pada foto selanjutnya, penampilan Shandy nampak stunning dengan kacamata hitam andalannya. Dia pose sambil bertolak pinggang di tangan kirinya dan menunjukkan ekspresi fierce. Gayanya stunning abis!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/194/3027540/perempuan_ini_cosplay_jadi_lim_sol-FhKq_large.jpg
Gaya Outfit Unik Fans Byeon Woo Seok saat Fan Meeting, Ada yang Cosplay Jadi Lim Sol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/194/3000686/besok-uniqlo-hadirkan-neighborhood-store-kedua-di-indonesia-U9zseb9oU0.jpg
Besok, Uniqlo Hadirkan Neighborhood Store Kedua di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/194/2996547/potret-gaya-le-sserafim-di-coachella-pakai-outfit-rancangan-khusus-louis-vuitton-obSI0dOMog.jpg
Potret Gaya LE SSERAFIM di Coachella, Pakai Outfit Rancangan Khusus Louis Vuitton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/194/2992140/usung-keindahan-kontemporer-khas-inggris-intip-koleksi-kolaborasi-uniqlo-dan-jw-anderson-LJXsPf5V95.jpg
Usung Keindahan Kontemporer Khas Inggris, Intip Koleksi Kolaborasi Uniqlo dan JW Anderson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/194/2990015/serupa-tapi-tak-sama-gery-gany-ngaku-sering-bertukar-pakaian-Hd2aDW9k8k.jpg
Serupa tapi Tak Sama, Gery Gany Ngaku Sering Bertukar Pakaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/612/2981799/oscar-2024-billie-eilish-pakai-pin-ceasefire-vokal-dukung-palestina-HJbKwI23Td.jpg
Oscar 2024: Billie Eilish Pakai Pin Ceasefire, Vokal Dukung Palestina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement