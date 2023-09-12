Live Streaming 9.9 Super Shopping Day, Tingkatkan Penjualan Lebih dari 30 Lipat di Shopee Live

JAKARTA - Shopee baru saja menutup festival belanja 9.9 Super Shopping Day yang telah berlangsung sejak 18 Agustus-9 September lalu dengan berbagai pencapaian positif.

Menjadi awal dari rangkaian kampanye menuju akhir tahun, antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan beragam kemeriahan yang dihadirkan oleh Shopee terlihat dari peningkatan Shopee Live ditonton lebih dari 7 kali lipat dan jumlah produk terjual mencapai lebih dari 30 kali lipat pada puncak kampanye dibanding hari biasa.

Pencapaian ini semakin menunjukan bagaimana para pengguna memanfaatkan Shopee dan kampanye 9.9 beserta fitur interaktif yang dihadirkan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, "Festival belanja akhir tahun selalu menjadi momen yang sangat menyenangkan bagi kami di Shopee, karena dapat kembali menyaksikan animo masyarakat dalam menjadikan Shopee destinasi berbelanja kebutuhan yang bervariasi. Antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan kampanye 9.9 Super Shopping Day pun telah banyak melahirkan beberapa tren belanja hingga berjualan baru yang menarik untuk diamati.

Selain masyarakat juga semakin semangat dalam berburu produk incarannya melalui ragam promo dan harga spesial, kehadiran fitur interaktif seperti Shopee Live dan Shopee Affiliate juga telah menciptakan ruang kolaborasi dan membawa dampak positif bagi para pengguna baik pembeli, penjual, maupun kreator guna mendapatkan proses jual beli yang lebih menguntungkan dan menyenangkan.”

Fitur Shopee Live Ciptakan Dampak Signifikan untuk Seluruh Ekosistem

Puncak kampanye 9.9 Super Shopping Day tahun ini lebih meriah, tidak hanya deretan promo menarik yang menguntungkan, tapi juga fitur-fitur yang menghadirkan program spesial untuk menjadi wadah kolaborasi dan solutif bagi semua pihak. Secara khusus, melalui fitur Shopee Live, hadir sesi live shopping pada puncak kampanye yang dimeriahkan langsung oleh deretan artis papan atas secara bergantian.

Mulai dari Ruben Onsu, Sarwendah, Raffi Ahmad, dr. Richard Lee, Baim Wong, Nikita Mirzani, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Lesti Kejora, dan Keanu Agl serta para streamer atau konten kreator lainnya telah meramaikan sesi Shopee Live nonstop.

Sesi live shopping pada puncak kampanye ini, menawarkan berbagai kemeriahan mulai dari hiburan, interaksi dengan penggemar, dan yang paling spesial menyediakan keuntungan bagi para pembeli dengan menghadirkan ragam pilihan produk serta penawaran harga spesial dari mitra brand serta penjual yang ikut berpartisipasi pada sesi live tersebut.

Sepak terjang yang telah dilakukan oleh deretan nama artis di atas memang tak perlu diragukan lagi kehebatannya dalam menggaet penonton untuk meramaikan sesi Shopee Live di puncak kampanye 9.9 kemarin pada masing-masing akun tokonya.