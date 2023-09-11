Arti Kata Gamon, Bahasa Gaul yang Viral di Twitter

ARTI kata gamon menjadi pertanyaan bagi sebagian orang di media sosial. Kata gamon banyak digunakan anak muda di Twitter.

Gamon dalam bahasa gaul memiliki arti tersendiri. Kata tersebut biasanya dipakai sebagai candaan di media sosial. Lalu, apa arti gamon?

Berikut ini okezone.com telah merangkum dari beberapa sumber pada Senin (11/9/2023), terkait arti kata gamon dalam bahasa gaul yang viral di Twitter.

Arti kata gamon dalam bahasa gaul di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, telah memunculkan beberapa istilah dan kata gaul baru. Salah satunya kata gamon. Kata ini memang belum terdaftar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Istilah tersebut termasuk bahasa gaul yang viral.

Kata gamon sangat populer di media sosial. Banyak anak muda yang menggunakan kata tersebut di Twitter. Gamon merupakan sebuah akronim dari "gagal move on". Umumnya, kata ini digunakan kalangan anak muda sebagai istilah candaan langsung untuk menjelaskan kegagalan dari suatu hubungan yang telah terjalin.