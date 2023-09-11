Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Menang Tinju dari Pamela Safitri, Intip Potret Dinar Candy yang Lagi Tiduran Manja

Rayfi Azahra , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |09:10 WIB
Menang Tinju dari Pamela Safitri, Intip Potret Dinar Candy yang Lagi Tiduran Manja
Dinar Candy. (Foto: Instagram)
A
A
A

DINAR Candy akhirnya menang atas pedangdut Pamela Safitri dalam adu jotos di Holywings Sport Show (HSS) 3 di Bali. Dinar memang nampak mendominasi pertandingan sejak awal ronde dan menghujani tubuh Pamela dengan pukulan.

Pamela yang kala itu berpakaian kuning keemasan berupaya mempertahankan staminanya agar tidak tumbang. Tempo pertandingan pun cenderung cepat karena kedua perempuan tersebut saling berbalas pukulan. Meski demikian, Dinar Candy pada akhirnya berhasil mengungguli pedangdut tersebut.

Terlepas dari pertandingan tersebut, memang penampilan Dinar Candy kerap menyita perhatian netizen. Dinar kerap memamerkan penampilannya di Instagram yang tak jarang mengundang komentar dari netizen.

Dinar Candy

Seperti baru-baru ini, pemilik nama asli Ai Dinar Miswari itu mengunggah foto terbarunya, dia tampil berpose rebahan di atas ranjang. Dia mengenakan crop top ketat bernuansa warna ungu dan biru.

Outfit tersebut terlihat ketat dan memperlihatkan belahan dada Dinar Candy. Sedangkan, paras cantik dengan tatapan mata seperti ini semakin menawan.

Unggahan fotonya pun langsung menuai banyak komentar dari netizen. Hampir sebagian besar dari netizen dibuat tak berkedip melihat penampilan seksi Dinar.

"Gemesin kk dinar," ujar @yudi***

"Mata ku langsung jreng," kata @mon***

"🔥🔥🔥🔥," komen @anggi***.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
