Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

35 Ucapan Perpisahan untuk Bos yang Pensiun Penuh Doa dan Pujian

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |20:33 WIB
35 Ucapan Perpisahan untuk Bos yang Pensiun Penuh Doa dan Pujian
Membuat ucapan perpisahan untuk bos pensiun yang penuh doa. (Foto: Ilustrasi Boldsky)
A
A
A

UCAPAN perpisahan untuk bos yang pensiun dapat menjadi kenangan manis dari para karyawan. Sebuah teks singkat perpisahan yang penuh doa, bisa dibagikan kepada orang yang berperan dalam proses peningkatan karier di sebuah kantor.

Ucapan tersebut dapat berisi pesan dan kesan selama bekerja bersama, terima kasih, hingga harapan dan doa bagi atasan setelah memutuskan untuk pensiun dari rutinitas kerjanya.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (11/9/2023), okezone.com telah merangkum ucapan perpisahan untuk bos yang pensiun. Berikut ini daftarnya:

1. Semoga sukses dengan semua usaha Anda di masa depan, bos! Mari kita tetap berhubungan.

2. Terima kasih bos untuk kenangan dan pelajaran yang luar biasa selama bertahun-tahun ini. Semoga Anda mendapatkan yang terbaik setelah pensiun.

3. Semoga Anda mengucapkan selamat tinggal saat Anda memulai bab menarik berikutnya dalam hidup Anda. Sangat menyenangkan bekerja di bawah kepemimpinan dan bimbingan Anda selama ini.

4. Selamat atas pensiun Anda. Anda telah menjadi pemimpin dan mentor yang luar biasa dan saya berterima kasih atas semua bimbingan yang telah Anda berikan. Semoga Anda mendapatkan pensiun yang panjang dan bahagia.

5. Selamat atas pensiun Anda. Semoga pensiun Anda penuh sukacita dan kebahagiaan. Saya harap Anda menikmati masa pensiun Anda.

6. Anda telah menjadi lebih dari sekadar bos bagi kami. Anda telah menjadi mentor, teman, dan pemimpin. Dedikasi dan kerja keras Anda telah menginspirasi kami semua. Kami berharap Anda mendapatkan masa pensiun yang bahagia dan memuaskan. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami.

7. Terima kasih atas semua nasihat dan bimbingannya selama ini. Saya telah belajar banyak dari Anda dan saya benar-benar akan merindukan bekerja dengan Anda. Nikmati masa pensiun Anda yang memang layak. Terima kasih telah menjadi bos yang hebat.

8. Bos yang terhormat, pensiun Anda adalah cara hidup untuk memberitahu Anda bahwa inilah saatnya Anda menempatkan teman dan keluarga Anda di atas pekerjaan Anda. Selamat pensiun.

9. Meskipun ini mungkin akhir dari hubungan kerja kita, saya berharap kita dapat terus berhubungan di luar pekerjaan. Semua yang terbaik.

10. Terima kasih telah menginspirasi kami setiap hari di tempat kerja. Kami akan merindukanmu. Selamat atas pensiun Anda.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/612/3141117/tottenham_hotspur-jNrZ_large.jpg
5 Potret Selebrasi Tottenham Hotspur Juara Liga Europa 2024-2025, Netizen Sanjung Habis Son Heung-min
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/612/3010486/momen-langka-warga-spanyol-dan-portugal-pesta-hujan-meteor-fsmTTen23x.jpg
Momen Langka, Warga Spanyol dan Portugal Pesta Hujan Meteor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/612/2978378/anak-ketiganya-segera-lahir-dude-harlino-gercep-belajar-parenting-zq0D44dnYC.jpg
Anak Ketiganya Segera Lahir, Dude Harlino Gercep Belajar Parenting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/612/2978330/heboh-tarif-parkir-vip-stasiun-tugu-jogja-rp350-ribu-untuk-7-jam-4tdh6dyqc7.jpg
Heboh Tarif Parkir VIP Stasiun Tugu Jogja Rp350 Ribu untuk 7 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/612/2975958/uus-dikritik-netizen-samakan-perempuan-menstruasi-dengan-penderita-bipolar-KNEjBVBWjU.jpg
Uus Dikritik Netizen, Samakan Perempuan Menstruasi dengan Penderita Bipolar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/612/2971605/komeng-bagikan-tips-kreatif-saat-bincang-santai-dengan-sandiaga-uno-0dZUtVj0PH.jpeg
Komeng Bagikan Tips Kreatif saat Bincang Santai dengan Sandiaga Uno
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement