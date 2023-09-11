35 Ucapan Perpisahan untuk Bos yang Pensiun Penuh Doa dan Pujian

UCAPAN perpisahan untuk bos yang pensiun dapat menjadi kenangan manis dari para karyawan. Sebuah teks singkat perpisahan yang penuh doa, bisa dibagikan kepada orang yang berperan dalam proses peningkatan karier di sebuah kantor.

Ucapan tersebut dapat berisi pesan dan kesan selama bekerja bersama, terima kasih, hingga harapan dan doa bagi atasan setelah memutuskan untuk pensiun dari rutinitas kerjanya.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (11/9/2023), okezone.com telah merangkum ucapan perpisahan untuk bos yang pensiun. Berikut ini daftarnya:

1. Semoga sukses dengan semua usaha Anda di masa depan, bos! Mari kita tetap berhubungan.

2. Terima kasih bos untuk kenangan dan pelajaran yang luar biasa selama bertahun-tahun ini. Semoga Anda mendapatkan yang terbaik setelah pensiun.

3. Semoga Anda mengucapkan selamat tinggal saat Anda memulai bab menarik berikutnya dalam hidup Anda. Sangat menyenangkan bekerja di bawah kepemimpinan dan bimbingan Anda selama ini.

4. Selamat atas pensiun Anda. Anda telah menjadi pemimpin dan mentor yang luar biasa dan saya berterima kasih atas semua bimbingan yang telah Anda berikan. Semoga Anda mendapatkan pensiun yang panjang dan bahagia.

5. Selamat atas pensiun Anda. Semoga pensiun Anda penuh sukacita dan kebahagiaan. Saya harap Anda menikmati masa pensiun Anda.

6. Anda telah menjadi lebih dari sekadar bos bagi kami. Anda telah menjadi mentor, teman, dan pemimpin. Dedikasi dan kerja keras Anda telah menginspirasi kami semua. Kami berharap Anda mendapatkan masa pensiun yang bahagia dan memuaskan. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami.

7. Terima kasih atas semua nasihat dan bimbingannya selama ini. Saya telah belajar banyak dari Anda dan saya benar-benar akan merindukan bekerja dengan Anda. Nikmati masa pensiun Anda yang memang layak. Terima kasih telah menjadi bos yang hebat.

8. Bos yang terhormat, pensiun Anda adalah cara hidup untuk memberitahu Anda bahwa inilah saatnya Anda menempatkan teman dan keluarga Anda di atas pekerjaan Anda. Selamat pensiun.

9. Meskipun ini mungkin akhir dari hubungan kerja kita, saya berharap kita dapat terus berhubungan di luar pekerjaan. Semua yang terbaik.

10. Terima kasih telah menginspirasi kami setiap hari di tempat kerja. Kami akan merindukanmu. Selamat atas pensiun Anda.