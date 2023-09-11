Viral Karma is Real, Niat Mau Isengin Temen Ulang Tahun Malah Berakhir Membagongkan

KETIKA ada teman yang berulang tahun, biasanya kita akan memberikan surprise, apalagi jika yang berulang tahun itu adalah teman kita. Nah, biasanya salah satu cara untuk merayakan ulang tahun selain tiup lilin adalah kegiatan iseng.

Sama seperti video yang lagi rame di Tiktok ini. Di video itu terlihat ada perempuan yang ingin mengguyur teman pake air, tapi malah akhirnya mengguyur diri sendiri.

Dalam Video Tiktok yang di unggah pada akun @nrkhalisaputri08, terlihat beberapa perempuan yang sedang bersiap untuk memberikan kejutan kepada teman yang lagi ulang tahun.

Setelah Target memasuki ruangan salah seorang bergegas berlari hendak menyiram target dengan air. Namun tak disangka justru yang mau ngasi kejutan kena imbasnya. Lantaran dia kepleset hingga membuatnya sampai terguyur air yang sudah disiapkan untuk temannya yang lagi ulang tahun.

Meski gagal, surprise tersebut tetap berjalan dengan memberikan kue kepada teman yang lagi ulang tahun meski dalam keadaan tertawa karena gagal untuk memberikan surprise kepada teman yang lagi ulang tahun.

Aksi tersebut terekan jelas pada kamera yang sudah terpasang di sudut ruangan. Sontak atas video tersebut membuat para warganet geleng -geleng kepala atas aksi gagal tersebut.