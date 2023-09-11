TTS Buah Buah Apa yang Nyolot? Ini Jawabannya

TTS Buah Buah Apa yang Nyolot dan Jawabannya, mungkin jadi pertanyaan iseng yang pernah terlintas di pikiran sebagian orang.

Mengisi teka-teki silang (TTS) merupakan kegiatan santai, yang sering dilakukan oleh banyak orang untuk mengisi waktu luang. Baik orang tua maupun kalangan muda pasti pernah mengisi TTS.

Apalagi TTS berhadiah yang sering dimuat di koran-koran nasional dan juga majalah, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengisinya sampai selesai dan mengirimkannya segera untuk mendapat hadiah.

(TTS Buah Buah Apa yang Nyolot? Ini Jawabannya, Foto: Freepik)



Namun, mengisi TTS juga memiliki tantangan tersendiri, karena jawabannya harus tepat dan sesuai dengan jumlah kotak yang disediakan. Salah menjawab satu pertanyaan saja bisa mengacaukan struktur TTS itu.

Demi bisa menjawab TTS, nyatanya membutuhkan wawasan yang luas mengenai berbagai hal, makin sering kita mengisi TTS, makin cepat dan mudah juga bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam TTS.

(TTS Buah Buah Apa yang Nyolot? Ini Jawabannya, Foto: Freepik)

Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan adalah pertanyaan teka-teki atau pertanyaan plesetan. Seperti pertanyaan TTS "buah buah apa yang nyolot?" berisi empat kotak huruf.