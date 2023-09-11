Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Erick, Prabowo, dan Sri Mulyani Karaokean di Gala Dinner KTT ASEAN 2023

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |21:30 WIB
4 Potret Erick, Prabowo, dan Sri Mulyani Karaokean di Gala Dinner KTT ASEAN 2023
Potret Erick, Prabowo dan Sri Mulyani Karokean di Gala Dinner KTT ASEAN 2023, (Foto: MPI/Ilham Sigit)
A
A
A

POTRET Erick Thohir, Prabowo, dan Sri Mulyani Karaokean di Gala Dinner KTT ASEAN 2023 ,  akan ditampilkan dalam artikel ini.

Dalam acara Gala Dinner Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 di Hutan Kota Plataran Senayan, Jakarta baru-baru ini para kepala negara dari ASEAN hadir dan ikut berjoget bersama diiringi nyanyian sejumlah penyanyi ternama Indonesia.

Termasuk juga deretan anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju yang ikut bernyanyi dan berjoget bersama. Seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie yang asik karaokean lagu Benyamin Sueb dan terekam kamera ponsel Erick Thohir.

Mari simak ulasan singkat empat potret Erick, Prabowo dan Sri Mulyani karaokean di Gala Dinner KTT ASEAN 2023, dihimpun dari akun Instagram Erick Thohir @erickthohir.

1. Erick Thohir diapit: Erick Thohir merekam video dirinya bersama dengan Prabowo, Sri Mulyani dan Budi Arie bernyanyi lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu itu. Terlihat sang menteri BUMN duduk diapit Prabowo dan Sri Mulyani.

(Potret Erick, Prabowo, dan Sri Mulyani Karaokean di Gala Dinner KTT ASEAN 2023, Foto: Instagram @erickthohir)

2. Asyik bernyanyi: Nah kalau ini potret Erick Thohir tidak menyangka bahwa baik Sri Mulyani maupun Prabowo ternyata hafal lirik lagu legenda Betawi tersebut.

 

(Potret Erick, Prabowo, dan Sri Mulyani Karaokean di Gala Dinner KTT ASEAN 2023, Foto: Instagram @erickthohir)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/612/3122511/5_profil_dan_potret_sri_mulyani_menteri_keuangan_yang_diisukan_mundur_dari_kabinet_merah_putih-1lcw_large.jpg
5 Profil dan Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Diisukan Mundur dari Kabinet Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/612/3122198/potret_sri_mulyani_yang_diisukan_mundur_dari_kabinet_merah_putih_masuk_wanita_berpengaruh_ke_23_di_dunia-f9sN_large.jpg
5 Potret Sri Mulyani yang Diisukan Mundur dari Kabinet Merah Putih, Masuk Wanita Berpengaruh ke-23 di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/194/2892883/melenggang-jadi-model-catwalk-sri-mulyani-asyik-selfie-di-runway-istana-berbatik-6FCLswSb1m.jpg
Melenggang Jadi Model Catwalk, Sri Mulyani Asyik Selfie di Runway Istana Berbatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/194/2865701/potret-cantik-merona-sri-mulyani-serba-pink-di-sidang-tahunan-centil-jinjing-tas-barbie-YMSceaQXwS.jpg
Potret Cantik Merona Sri Mulyani Serba Pink di Sidang Tahunan, Centil Jinjing Tas Barbie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/194/2858855/tenteng-tas-mungil-sri-mulyani-tampil-anggun-berlenggok-di-runway-istana-berkebaya-xeOo5BHpTA.jpg
Tenteng Tas Mungil, Sri Mulyani Tampil Anggun Berlenggok di Runway Istana Berkebaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/20/194/2564864/potret-anggun-sri-mulyani-hadiri-pernikahan-putri-tanjung-netizen-ayune-pool-Gz4BgyROUO.jpg
Potret Anggun Sri Mulyani Hadiri Pernikahan Putri Tanjung, Netizen: Ayune Pool!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement