4 Potret Erick, Prabowo, dan Sri Mulyani Karaokean di Gala Dinner KTT ASEAN 2023

POTRET Erick Thohir, Prabowo, dan Sri Mulyani Karaokean di Gala Dinner KTT ASEAN 2023 , akan ditampilkan dalam artikel ini.

Dalam acara Gala Dinner Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 di Hutan Kota Plataran Senayan, Jakarta baru-baru ini para kepala negara dari ASEAN hadir dan ikut berjoget bersama diiringi nyanyian sejumlah penyanyi ternama Indonesia.

Termasuk juga deretan anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju yang ikut bernyanyi dan berjoget bersama. Seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie yang asik karaokean lagu Benyamin Sueb dan terekam kamera ponsel Erick Thohir.

Mari simak ulasan singkat empat potret Erick, Prabowo dan Sri Mulyani karaokean di Gala Dinner KTT ASEAN 2023, dihimpun dari akun Instagram Erick Thohir @erickthohir.

1. Erick Thohir diapit: Erick Thohir merekam video dirinya bersama dengan Prabowo, Sri Mulyani dan Budi Arie bernyanyi lagu Benyamin Sueb yang berjudul Malam Minggu itu. Terlihat sang menteri BUMN duduk diapit Prabowo dan Sri Mulyani.

(Potret Erick, Prabowo, dan Sri Mulyani Karaokean di Gala Dinner KTT ASEAN 2023, Foto: Instagram @erickthohir)



2. Asyik bernyanyi: Nah kalau ini potret Erick Thohir tidak menyangka bahwa baik Sri Mulyani maupun Prabowo ternyata hafal lirik lagu legenda Betawi tersebut.

(Potret Erick, Prabowo, dan Sri Mulyani Karaokean di Gala Dinner KTT ASEAN 2023, Foto: Instagram @erickthohir)