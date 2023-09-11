5 Alasan Pelihara Hewan Bisa Kurangi Stres

SEBAGIAN orang tentu menyukai hewan peliharaan. Selain lucu dan menggemaskan, hewan peliharaan bisa diajak bermain. Tak heran jika banyak pemilik terhibur dengan aksi hewan peliharaannya.

Selain menyenangkan, ternyata hewan peliharaan juga dapat membantu manusia mendapatkan kesehatan, keceriaan, dan bahkan membangun komunitas yang lebih baik. Bahkan memelihara hewan peliharaan bisa mengurangi stres pada manusia.

Merangkum dari halaman resmi heart.org, Senin (11/9/2023) berikut lima alasan pelihara hewan bisa kurangi stres. Berikut ulasannya.

1. Hewan peliharaan dapat mengurangi stres terkait pekerjaan





Dua dari tiga karyawan mengatakan pekerjaan membuat mereka stres dan 40 persen lainnya mengatakan bahwa pekerjaan mereka mengganggu kesehatan. Studi menunjukkan bahwa hewan peliharaan di tempat kerja membantu mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan karyawan.

2. Hewan peliharaan dapat membantu meningkatkan produktivitas, di mana pun Anda bekerja

Saat seekor anjing bergabung dalam pertemuan virtual, anggota kelompok memberi peringkat lebih tinggi pada rekan satu tim mereka dalam hal kepercayaan, kekompakan tim, dan persahabatan.

3. Hewan peliharaan membantu mengatasi kecemasan

Saat ini, banyak orang merasa cemas atau berjuang dengan kesehatan mental. Hewan peliharaan memberikan persahabatan dan dukungan.