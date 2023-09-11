Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 12 September: Aquarius Diselimuti Kebahagiaan, Pisces Nikmati Momen Romantis

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 12 September: Aquarius Diselimuti Kebahagiaan, Pisces Nikmati Momen Romantis
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

APA kata prediksi peruntungan tanda zodiak di Selasa pada pekan kedua September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini untuk Aquarius serta Pisces, dari ahli astrologi Samir Jain, dilansir dari Times of India.

1. Aquarius: Sedang diberkati, kebahagiaan menyelimuti para Aquarius di hari ini. Salah satu wujudnya, bisa berupa keuntungan besar dalam investasi di masa lalu. Selain itu, Anda juga bisa mengambil keputusan cepat dalam hal pekerjaan yang memberikan keuntungan bagus dalam waktu dekat.

2. Pisces: Hari ini para Pisces sedang begitu sibuk bekerja, tapi untungnya karena ada bantuan dari orang-orang di sekitar, rencana Anda bisa dilakukan dengan sukses. Kehidupan asmara pun berjalan baik, Anda bisa menikmati momen romantis bersama pasangan, sehingga akan menambah keharmonisan dalam kehidupan cintamu.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement