Ramalan Zodiak 12 September: Aquarius Diselimuti Kebahagiaan, Pisces Nikmati Momen Romantis

APA kata prediksi peruntungan tanda zodiak di Selasa pada pekan kedua September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini untuk Aquarius serta Pisces, dari ahli astrologi Samir Jain, dilansir dari Times of India.

1. Aquarius: Sedang diberkati, kebahagiaan menyelimuti para Aquarius di hari ini. Salah satu wujudnya, bisa berupa keuntungan besar dalam investasi di masa lalu. Selain itu, Anda juga bisa mengambil keputusan cepat dalam hal pekerjaan yang memberikan keuntungan bagus dalam waktu dekat.

2. Pisces: Hari ini para Pisces sedang begitu sibuk bekerja, tapi untungnya karena ada bantuan dari orang-orang di sekitar, rencana Anda bisa dilakukan dengan sukses. Kehidupan asmara pun berjalan baik, Anda bisa menikmati momen romantis bersama pasangan, sehingga akan menambah keharmonisan dalam kehidupan cintamu.

(Rizky Pradita Ananda)