Ramalan Zodiak 12 September: Sagitarius Mulai Susun Rencana Baru, Capricorn Ambil Keputusan yang Salah

SEPERTI apa prediksi peruntungan tanda zodiak di Selasa pada pekan kedua September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini untuk Sagitarius dan juga Capricorn , dari ahli astrologi Samir Jain, dilansir dari Times of India.

1. Sagitarius: Selasa ini jadi hari yang baik bagi para Sagitarius, punya vitalitas yang baik dan bisa nikmati di tempat kerja. Semangat hari ini, membuat Anda bisa menyusun rencana baru untuk memulai beberapa proyek baru yang sempurna dan menghasilkan.

2. Capricorn: Rasa sebal dan frustasi para Capricorn hari ini dipicu karena adanya masalah kesehatan lama yang muncul. Anda hari ini juga berpeluang mengambil beberapa keputusan yang salah karena ketidaksabaran dan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa, sebaiknya berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan.

(Rizky Pradita Ananda)