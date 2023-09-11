Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 12 September: Leo Percaya Diri Tinggi, Virgo Tak Menikmati Hari

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |03:00 WIB
Ramalan Zodiak 12 September: Leo Percaya Diri Tinggi, Virgo Tak Menikmati Hari
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
BAGAIMANA dengan prediksi peruntungan tanda zodiak di Selasa pada pekan kedua September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini untuk Leo dan Virgo, dari ahli astrologi Samir Jain, dilansir dari Times of India.

1. Leo: Sedang diberkati, orang-orang Leo sedang begitu percaya diri hari ini, makanya Anda mungkin bisa mengambil keputusan penting dengan percaya diri. Anda juga orang yang tegas, jadi ambillah kesempatan ini tanpa berpikir dua kali. Selain itu, di sektor keuangan, Anda sepertinya hari ini akan menghabiskan uang untuk keluarga dan teman.

2. Virgo: Hari ini para Virgo mungkin merasa bosan dan tidak menikmati harinya, akibatnya ini memengaruhi kehidupan profesional dan hubungan asmara Anda. Secara internal Anda juga sedang merasa kurang percaya diri, bikin proses pekerjaan di tempat kerja jadi terhambat.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
