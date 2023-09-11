Ramalan Zodiak 12 September: Gemini Tidak Puas, Cancer Efisiensi Kerja Melambat,

APA kata penerawangan prediksi peruntungan tanda zodiak di Selasa pada pekan kedua September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini untuk Gemini dan juga Cancer, dari ahli astrologi Samir Jain, dilansir dari Times of India.

1. Gemini: Awal pekan dimulai para Gemini dengan rasa ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan. Hal ini berimbas membuat Anda jadi menyelesaikan tugas dengan tergesa-gesa, yang berpeluang menimbulkan beberapa kesalahan dalam pekerjaan rutin sehari-hari dan membuat tanggung jawab ini dirasakan sebagai beban.

2. Cancer: Bukan hari yang menyenangkan bagi para Cancer, karena hari ini efisiensi kerja Anda akan melambat, yang dapat berdampak pada rutinitas harian lainnya. Proyek Anda yang sedang berjalan mungkin bisa tertunda dan akhirnya menghadapi kesulitan dalam kehidupan profesional pribadi.

(Rizky Pradita Ananda)