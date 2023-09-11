Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 12 September: Aries Lagi Bahagia, Taurus Merasa Kesepian

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |01:00 WIB
Ramalan Zodiak 12 September: Aries Lagi Bahagia, Taurus Merasa Kesepian
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
A
A
A

PENASARAN dengan prediksi peruntungan tanda zodiak di Selasa pada pekan kedua September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini untuk Aries dan Taurus, dari ahli astrologi Samir Jain, dilansir dari Times of India.

1. Aries: Di awal minggu, para Aries diberkati bulan positif. Tercermin di hari ini, para Aries merasa bahagia, masalah kesehatan yang berhubungan dengan orang tua pun sudah mulai teratasi sekarang.

Situasi di tempat bekerja juga semuanya terkendali, rekan kerja terutama senior mengapresiasi hasil pekerjaan Anda.

2. Taurus: Di awal minggu ini para Taurus terpikirkan soal pendidikan, mempertimbangkan untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi untuk meningkatkan keterampilan karir. Hari ini orang-orang Taurus juga sedang sibuk menganalisis dan mengeksplorasi diri sendiri, yang terkadang membuat diri merasa kesepian.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
