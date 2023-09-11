Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kucing Kerap Tunjukkan Bokong ke Wajah Pemilik? Ternyata Ini Artinya

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |22:00 WIB
Kucing Kerap Tunjukkan Bokong ke Wajah Pemilik? Ternyata Ini Artinya
Aksi nyeleneh kucing terhadap pemiliknya. (Foto: Freepik.com)
KUCING merupakan salah satu hewan yang kerap melakukan aksi-aski nyeleneh. Salah satunya saat kucing secara tiba-tiba menunjukkan bokong ke arah wajah pemilik.

Padahal kucing tersebut sedang tidak dalam kondisi birahi, tapi mereka bisa tiba-tiba melakukan hal aneh ini pada pemiliknya.

Menurut Cat Enthusiast, Marcel Husser Judaputra dalam akun instagram @kucingpunyarahasia, tak sedikit kelakuan nyeleneh yang dilakukan kucing hingga menduduki wajah pemiliknya.

Meski demikian, Anda tak perlu buru-buru emosi karena tingkah tidak lazim yang mereka lakukan. Ternyata ada alasan unik dibalik perilaku kucing menunjukkan bokong.

Kucing

Telusuri berita women lainnya
