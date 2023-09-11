Viral Biksu Tertampan di Korea, Bikin Tiket Tur Kuil Ludes Diburu

MENDENGAR idol K-Pop tertampan atau aktor tertampan di dunia, tentu sudah sangat familiar. Tapi pernahkah Anda mendengar biksu tertampan?

Ya, biksu tertampan tepatnya tertampan di Korea Selatan yakni Beomjeong tengah viral karena punya potret visual tampan layaknya para idol K-Pop. Tak heran, ia dijuluki sebutan sebagai “Flower Monk”.

Mengutip 8DaysSg, Senin (11/9/2023) Beomjeong adalah seorang biksu muda dari Hwaeomsa, satu kuil Buddha yang terletak di Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan. Beomjeong tengah ramai wara-wiri viral di jagat maya karena ketampanan wajahnya yang tak berbeda layaknya para idola K-Pop.

Kepopulerannya pun tak perlu disangsikan, di akun Instagram miliknya, Beomjeong sudah memiliki lebih dari 26 ribu pengikut yang mana sebagian besar didominisasi oleh para penggemarnya berusia 20-an dan 30-an.

(Foto: 8daysSg)

Ketenaran Beomjeong sebagai biksu tampan, disebutkan lebih lanjut bahkan sampai membuat tiket tur kuil Hwaeomsa semuanya ludes diburu dalam waktu empat jam setelah dirilis.