HOME WOMEN LIFE

Apa Arti Flare yang Viral Jadi Penyebab Kebakaran Gunung Bromo

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |15:30 WIB
Apa Arti Flare yang Viral Jadi Penyebab Kebakaran Gunung Bromo
Apa Arti Flare yang Viral Jadi Penyebab Kebakaran Gunung Bromo, (Foto:Ist)
A
A
A

APA Arti Flare, akan dibahas dalam artikel ini mengingat flare tengah viral dan menjadi pembahasan warganet beberapa waktu belakangan ini lantaran diduga jadi penyebab kebakaran di bukit Savanah yang berada di Bukit Teletubbies yang ada di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur.

Dilaporkan peristiswa kebakaran  terjadi pada Rabu, 6 September 2023, pukul 17.00 WIB. Kebakaran disinyalir disebabkan oleh flare yang dibawa sepasang calon pengantin yang tengah melakukan sesi foto prewedding dengan membawa flare yang menyala.

Namun, percikan api dari flare itu justru menyebabkan kebakaran di bukit Savanah, Bukit Teletubbies, Gunung Bromo. Tanpa adanya pemicu pun, sebetulnya kawasan Savanah mudah terbakar, apalagi dalam kondisi musim kemarau di mana rerumputan dan pohon-pohon di bukit Savanah menjadi lebih kering.

 

(Apa Arti Flare yang Viral Jadi Penyebab Kebakaran Gunung Bromo, Foto: Ist)

Secara arti, Flare sendiri adalah suar. Suar adalah benda yang mengandung cairan prostetik dan dapat menghasilkan cahaya yang sangat terang atau panas yang tinggi tanpa menghasilkan ledakan. Suar biasanya digunakan untuk memberi tanda, penerangan dan alat pertahanan militer, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber, Senin (11/9/2023)

 BACA JUGA:

(Apa Arti Flare yang Viral Jadi Penyebab Kebakaran Gunung Bromo, Foto: Ist)

 

Secara umum, suar menghasilkan cahaya yang dihasilkan dari pembakaran logam magnesium, namun terkadang dicampur juga dengan logam jenis lain untuk menghasilkan warna yang berbeda-beda.

